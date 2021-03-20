1萬200元失業福利免稅 國稅局擬自動退稅

「美國救援法」訂定1萬200元失業金免稅的上限，國稅局將把法案通過前已為失業金報稅的納稅人多繳的稅，自動退還。(美聯社)

拜登總統11日簽署後生效的「美國救援法案」(American Rescue Plan)為2020年「調整後總收入」(adjusted gross income，AGI)15萬元以下的失業勞工，領取失業福利 中有1萬200元列為免稅(tax-free)，夫妻合併報稅 則2萬400元失業福利列為免稅；國稅局 表示，對於紓困法案通過前已經完成報稅的納稅人，國稅局將自動處理失業福利退稅作業，把納稅人多繳的稅退還。

紓困法案生效時正值報稅季節，某些2020年曾經領取失業津貼的納稅人已經完成報稅，也為失業福利繳稅。

2020年裡領取的失業救濟有1萬200元得以列為免稅收入，華爾街日報分析，對於目前工作量已經極度龐大的國稅局(IRS)來說，這項規定的落實恐將充滿挑戰，過程中可能也出現差錯；國稅局表示，正在設法改正問題，已經為2020年領取失業福利完成報稅的民眾，不需要採取任何措施，例如填寄修正稅表(amended tax return)等，要求國稅局將獲得免稅的稅款退回。

國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)18日在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)聽證會上也曾表示，已經申報2020年失業津貼所得稅的民眾，「現在請不要提交修正稅表」。

他說：「我們相信，我們將有辦法自行處理。」

瑞提格說：「我們認為，我們將可以自動發還1萬200元失業福利的退稅。」他表示，未來幾天國稅局將公布具體細節。

曾在2020年領取失業津貼，但目前尚未申報個人所得稅的民眾，國稅局則建議，應該確認所有提報給國稅局的資料都是正確的。

國稅局19日公布新版報稅注意事項，並為採取傳統紙本報稅的民眾提供試算表；國稅局表示，將與網路報稅軟體公司合作，讓報稅軟體得以更新。

國稅局日前將今年報稅截止日期從原本的4月15日延至5月17日。瑞提格說，報稅截止期限延後，是為了讓最弱勢的納稅人在狀況複雜的報稅季節，能有更多緩衝空間，但未來的報稅季節將會固定延長。