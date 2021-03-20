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拜登外交風格不拐彎抹角 直球對決中俄

中央社華盛頓19日綜合外電報導
拜登與普亭在2011年的合影。(美聯社)
拜登與普亭在2011年的合影。(美聯社)

總統拜登上任2個月後漸漸展露了他的外交風格，在首度與美國主要對手打交道時絕不拐彎抹角。

拜登稱俄國總統普亭（Vladimir Putin）是「劊子手」，而且美方談判人員在首次雙邊會談中，對中國代表團發出了嚴厲指控，顯露出對俄、中毫不妥協的態度。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）表示，前總統川普「對專制強人有好感，他欣賞這些人」。

但資深民主黨員拜登的政府「擔心威權主義的勢力壯大，認為民主國家必須加強合作，予以反制」。

專家們原本當然是預期，拜登的外交手段比川普傳統。拜登曾長期加入國會參議院外交委員會，後在前總統歐巴馬主政時期擔任8年副總統，川普則偏好用推特治國。

但截至目前為止，尤其是過去幾天來，拜登的強勢作風引人注目。

78歲的拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時被問到，他是否認為普亭是「殺手」，拜登毫不猶豫地表示同意。他的幕僚認為，這個答覆並不過份，並堅稱拜登對自己的發言絕不後悔。

這不是拜登第一次與普亭或中國國家主席習近平打交道時，展現出盛氣凌人的姿態。

今年2月初，拜登曾經警告，中國和俄國「不斷威權主義化」。

拜登說，他曾對普亭表明，他「跟前總統川普截然不同，因此俄國的好鬥行動能輕易令美國屈服、介入美國選舉、發動網路攻擊並下毒謀害本國公民的日子已經結束了」。

他說習近平骨子裡沒有一點民主，並在與習近平通完電話後警告，如果美國不「調整」中國政策，中國就會「擊敗我們」。

拜登的強硬言論反映出他的願望，即對抗威權主義，捍衛美國對於人權的價值和概念。

拜登 美國 中國

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