美學生在中國遭毆打拘捕 學者：將影響留學意願

美國紐約大學在上海的分校近日傳出多名美籍學生遭警方毆打拘捕後，校方卻稱介入警方初步調查不適當。示意圖／Ingimage

美國紐約大學 在上海的分校近日傳出多名美籍學生遭警方毆打拘捕後，校方卻稱介入警方初步調查不適當。學者指出，執法暴力是典型的中國 法律程序，這類事件將影響美國學生赴中國留學意願。

據華盛頓郵報17日報導，12日晚間，上海警方分別在一間酒吧與一個生日派對的場合，帶走9名上海紐約大學學生，6人為美國籍，3人分別為芬蘭、摩洛哥和馬來西亞籍。其中一名美國男生遭警方打傷頭部，另一名女生的手臂則被抓傷。

報導稱，9人被拘留11到16小時不等，在做完毒品篩檢並確定為陰性反應後，陸續釋放。

美國之音今天報導引述美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）指出，這次事件呈現出「典型的中國法律程序」。

古舉倫說，在這次的事件之中他相當關注「在逮捕中使用暴力的問題」，因為就目前的資訊看來，事件當下這些員警沒穿制服，也沒有出示任何身分證明，這是令人不安的，「因為你無法知道，究竟是被員警逮捕，還是被流氓毆打。」

而對於學校在這起事件的態度，古舉倫形容基本上就是雙手一攤，「我們無法幫助你」。

據華盛頓郵報，上海紐約大學發言人在接受採訪時稱，校方仍不清楚為什麼執法當局採取這樣的手段，但相信是針對特定的人而非全部人。他並稱，校方認為可能與查緝毒品有關。

這名發言人還稱，「在警方初步調查時學校介入並不適當」。

美國之音引述上海紐約大學學生事務部主任彭漢智在發給全體學生的電子郵件中說：「目前仍不清楚雙方到底發生了什麼，是警察暴力執法，還是當事人不配合工作被採取強制措施。」

對於外界質疑校方沒有提供學生與家長適當的協助，郵件則稱「學校正審視處理過程，以找到可以做得更好的辦法。」

郵件並稱，中國警方有24小時的偵查期，並作出是否指控的決定。「學校在事發24小時內能做的事情十分有限」。

古舉倫說，這起事件可能會對上海紐約大學的名聲造成影響，如果這種事件繼續發生，「我認為學生就不太可能願意去中國，這對紐約大學來說將是一個問題。」

根據公開資訊，上海紐約大學創立於2012年，是由華東師範大學與紐約大學合作建設。今年2月，校方對外宣布2021年秋季申請入學人數為1萬8713人，比去年增加12%，創下建校以來的紀錄。其中來自中國的申請入學人數僅2246人，美國以外的國際學生申請人增加了53%。