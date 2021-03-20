柯恩：相較川普時代 拜登執政更有利美中關係

美國總統拜登。路透

美國 前國防部長柯恩（William Cohen）透過視訊參與北京舉辦的一場論壇，他說美國總統拜登 （Joe Biden）執政將對美中關係有利，即便雙方可能從「稍微冷淡的面向展開對話」。

從1972年起就已結識拜登的柯恩，透過視訊向中國 發展高層論壇（China Development Forum）表示，相較於前總統川普（Donald Trump）時期的辱罵情況，在拜登主政下，美國對中的交往將更為專業、圓融及文明。

美中高層官員本周在阿拉斯加會談，於開場白在媒體前激烈交鋒，雙方於當地時間19日早上第3輪閉門會議後結束會談，數小時後中國發展高層論壇在北京當地時間20日舉行。

對於上述情況，部分觀察人士憂心，美中現今關係可能比川普政府時期還糟，當時兩國關係曾一度跌至雙方建交以來歷史性低點。

前美國政府政策顧問、凱雷投資集團（CarlyleGroup）共同創辦人魯班斯坦（David Rubenstein）則向中國發展高層論壇指出，美中在阿拉斯加的私下會談實際上優於公眾所看到的。

美中高層官員於阿拉斯加當地時間18日及19日展開3輪會議，18日閉門會議前有讓媒體參與的開場白，雙方在開場白期間激烈交鋒。

但魯班斯坦並不預期拜登與中國國家主席習近平將於一年內會面。