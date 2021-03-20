美股三大指數走弱 湧入股市資金創下新高

道瓊工業指數 周五受金融股拖累而下跌，科技股則因美國公債殖利率 回落而反彈。美股三大指數本周均收跌，但在資金由債市持續轉進股市、投入美股基金和指數股票型基金（ETF）創新高的推波助瀾下，美股相對表現仍然看好。

道瓊工業指數周五下跌234.33點，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲0.8%，三大指數本周的跌幅都不到1%。

費城半導體指數周五上漲1.2%，但台積電ADR卻繼續下跌0.8%。一周下來，費半漲1.6%，台積電ADR卻跌了7.8%。

市場本周走勢震盪，一方面投資 人考量經濟好轉，另一方面又擔心利率會比預期更早上揚。有的投資人押注，隨著經濟加速成長，通膨會上揚且居高不下，迫使聯準會（Fed）收緊貨幣政策。如此疑慮導致美國公債大跌，投資人也加速撤離科技股和其他高成長類股。

不過，美國10年期公債殖利率周四漲到2020年1月來最高的1.730%後，周五微跌至1.729%，便足以導致科技股表現優於大盤。

Fed周五宣布去年4月實施讓銀行增持美國公債和存款而無需預留更多損失準備金的緊急措施，將按原計畫於3月31日到期，此消息導致銀行股下跌。

去年3月20日以來，投資人投入大約5,400億美元至債市，同時自股市撤離4,000億美元。不過，據投顧公司表示，資金正重返股市。

Ned Davis Research首席全球投資策略師海耶斯（Tim Hayes）說：「如果由債轉股的資金走向確立，股市會挹注原本少掉的資金來源，影響所及是股票表現會相對較佳。」

美銀全球研究公司指出，17日為止一周投入美股共同基金和ETF的資金創下歷史新高567.6億美元，遠高於一周前的168.3億美元。17日當天道瓊和標普都收在歷史新高。