我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1831萬劑疫苗 29.8%成人接種

華裔老婦遇襲後身心受創 孫獲捐醫藥費逾80萬

編譯周辰陽／即時報導

美國加州舊金山17日發生一位華裔老婦人突遭襲擊，但她隨即用路旁抄起的木板暴打行兇男子，打到對方被送醫治療。雖然老婦的英勇之舉獲得讚揚，但她的孫子也透露事件導致祖母身心都嚴重受創，害怕到不敢步出家門。

這位華裔老婦人是76歲的謝曉珍（Xiao Zhen Xie，音譯），孫子約翰．陳（John Chen）在籌款網站寫道，他對奶奶的勇敢感到驚訝，但她手腕腫起、雙眼瘀青，一隻眼還不停流血，「她遭受無端攻擊挺身抵抗，但她的心理、生理與情緒都受到嚴重影響，現在害怕出門，這起創傷事件讓她患上PTSD（創傷後壓力症候群）」。

約翰．陳表示，祖母戰勝過癌症，也患有10多年的糖尿病，雖然保險能覆蓋基本費用，但還有許多醫療支出，她自己一個人付不出來，因此跟廣大網友求助。

根據約翰．陳更新近況，謝曉珍狀況已有改善，但暈眩還是很嚴重，只能吃稀飯。雖然眼睛不再流那麼多血，但還沒有完全止住，也還無法睜開。他更表示，謝曉珍仍受到PTSD影響，一聽到襲擊事件，情緒會變得非常激動，還會開始哭，家人必須不斷安撫。

約翰．陳目標是募得5萬美元，但網友反應熱烈，至台北時間20下午已募得快80萬美元，他在更新近況中感謝大家伸援，收到的錢都會用於支付醫療費用。還指謝曉珍用粵語表示，希望年輕一代的亞裔美國人都能為彼此挺身與捍衛長者。

舊金山當地媒體報導，襲擊謝曉珍的39歲白人男子簡金斯（Steven Jenkins）當天稍早還襲擊一位83歲亞裔長者，被控兩項傷害罪，經法官裁示不准交保。

美國 亞裔 舊金山

上一則

川普私人俱樂部海湖莊園爆新冠疫情 部分關閉 員工隔離避疫

延伸閱讀

台藝術家舊金山展出「希望」 呼應反歧視聲浪

台藝術家舊金山展出「希望」 呼應反歧視聲浪
亞裔常遇襲 為什麼卻很難以仇恨罪起訴?

亞裔常遇襲 為什麼卻很難以仇恨罪起訴?
金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬
金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

2021-03-18 22:57
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明

美中高層對話落幕 鬥而不破 沒有聯合聲明
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪