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拜登提高標準 拚上任百日施打2億劑疫苗

編譯林梅婕／綜合19日電
拜登不排除將未來目標提升，在就職百日內達到2億劑疫苗接種。(美聯社)
拜登不排除將未來目標提升，在就職百日內達到2億劑疫苗接種。(美聯社)

全國疫苗接種規模持續擴大，拜登總統的「百日目標」已達成，就職不到兩個月完成1億劑疫苗的接種；拜登不排除將未來目標提升，在就職百日內達到2億劑疫苗接種。

過去一周國內疫苗接種已達到單日250萬劑，疫情也日漸趨緩，確診人數及染疫住院人數都分別呈現穩定和下滑的趨勢。

下周白宮將釋出疫苗接種更新目標，基於現階段已有三種疫苗通過國內緊急使用授權，按照計畫未來10周有機會為全國所有成人接種疫苗，因此拜登在記者會上表示：「我們也許能將目標提升兩倍。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計指出，截至19日晚上八時已注射超過1億1831萬劑的疫苗，已接種第一劑疫苗的成人逾7700萬人，占全國人口的29.8%；其中已完成兩劑的成人為4187萬人，占全國人口的16.2%。

拜登19日造訪CDC時表示，也肯定公衛官員們在疫情間的付出，稱其「已做出改變，並使全國人民更健康」，同時呼籲社會應尊重科學：他說：「我們應回歸科學，我期盼這是最後一次人們忽視科學。」

疫情方面，據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，全國18日染疫死亡人數為1611人，與前一日的1173人及上周測得的1557人相比些微增加；不過一般統計數據較現實狀況延遲，目前連續七天的單日平均死亡人數持續維持在1200人以上。

儘管如此，單日確診人數則呈現持平，與今年1月巔峰時曾衝上30萬人相比緩和許多；JHU指18日確診人數為5萬9822例，較前一日的5萬8480人多出一些，但低於上周的6萬2404人。

為了使疫情數據更貼近平均值，華爾街日報(WSJ)利用JHU的統計進行數據分析，截至18日測得連續七天的單日平均確診人數為5萬4453人、連續14天的單日平均確診人數則是5萬4985人；分析結果顯示，當連續14天確診人數大於連續七天時，證明確診人數確實正在下降。

此外，這兩項數據的差距也在逐漸拉近；不過全國約一半的州，連續七天的單日平均確診卻高於連續14天，凸顯在這些地區疫情有開始上升的現象。

聯邦衛生部(Department of Health and Human Services，HHS)公布的最新數據也顯示，染疫住院人數正在持續下滑，目前為4萬568人。

拜登不排除將未來目標提升，在就職百日內達到2億劑疫苗接種。圖為他去年12月在德拉...
拜登不排除將未來目標提升，在就職百日內達到2億劑疫苗接種。圖為他去年12月在德拉瓦州的醫院接種輝瑞和BioNTech研發的新冠疫苗。(美聯社)

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