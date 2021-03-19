「別和美國對著幹」布林肯會後：此行完成這兩事

美中會談落幕，美國國務卿布林肯(左)向媒體談話。(美聯社)

拜登總統上任以來，首美中高層的會議19日在阿拉斯加落幕，國務卿布林肯 （Antony Blinken）和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會後表示，雙方在很多議題上極為不同，美中均表達了自己的優先事務和意圖，未來將持續與國會、盟友和夥伴緊密諮商合作。

這場會議在媒體鏡頭下的開場白，以脣槍舌劍開場，布林肯警告：「絕對不要和美國 對著幹」，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回嗆：「美國沒有資格居高臨下同中國 說話，中國人不吃這一套。」

布林肯說，「當我們清楚直接提出這些議題，不意外會得到一個防衛式回應」；美國國務院和白宮19日在答覆媒體時，口徑一致表示：「誇張的外交表演通常都是鎖定國內觀眾」，暗批中國，並指美國不會受此影響，將持續把握機會，把對大眾傳達的訊息傳遞給中方。

18日開場白結束後，雙方展開3輪閉門對話，美中雙方代表19日上午結束最後一場對話，步出會場各自發表聲明，布林肯說，這場會議進行了數小時，雙方在好些領域存在根本性差異，例如中國對包括新疆、香港、台灣，以及網路領域的行動。

「過去數小時內，在廣泛議題上有一場非常坦率的對話。」布林肯說，美中將持續在伊朗、北韓、阿富汗、氣候、經濟、貿易和科技，「我們清楚告訴對方，美國正與國會、盟友和夥伴密切諮商，檢視這些議題。」美國會以保護並促進美國企業和勞工利益的方式，持續前進。

布林肯說，此行有兩件事情要做，第一，分享對中國很多行徑的深切憂慮，第二，清楚表達美國的政策、優先事項與世界觀，這兩點都做到了。

美國總統拜登19日被問到這場美中對話，他說，「我為國務卿感到十分驕傲」。