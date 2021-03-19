我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「別和美國對著幹」布林肯會後：此行完成兩件事

銀行股+殖利率 道指收跌234點

「別和美國對著幹」布林肯會後：此行完成這兩事

記者張文馨／華盛頓報導
美中會談落幕，美國國務卿布林肯(左)向媒體談話。(美聯社)
美中會談落幕，美國國務卿布林肯(左)向媒體談話。(美聯社)

拜登總統上任以來，首美中高層的會議19日在阿拉斯加落幕，國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會後表示，雙方在很多議題上極為不同，美中均表達了自己的優先事務和意圖，未來將持續與國會、盟友和夥伴緊密諮商合作。

這場會議在媒體鏡頭下的開場白，以脣槍舌劍開場，布林肯警告：「絕對不要和美國對著幹」，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回嗆：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」

布林肯說，「當我們清楚直接提出這些議題，不意外會得到一個防衛式回應」；美國國務院和白宮19日在答覆媒體時，口徑一致表示：「誇張的外交表演通常都是鎖定國內觀眾」，暗批中國，並指美國不會受此影響，將持續把握機會，把對大眾傳達的訊息傳遞給中方。

18日開場白結束後，雙方展開3輪閉門對話，美中雙方代表19日上午結束最後一場對話，步出會場各自發表聲明，布林肯說，這場會議進行了數小時，雙方在好些領域存在根本性差異，例如中國對包括新疆、香港、台灣，以及網路領域的行動。

「過去數小時內，在廣泛議題上有一場非常坦率的對話。」布林肯說，美中將持續在伊朗、北韓、阿富汗、氣候、經濟、貿易和科技，「我們清楚告訴對方，美國正與國會、盟友和夥伴密切諮商，檢視這些議題。」美國會以保護並促進美國企業和勞工利益的方式，持續前進。

布林肯說，此行有兩件事情要做，第一，分享對中國很多行徑的深切憂慮，第二，清楚表達美國的政策、優先事項與世界觀，這兩點都做到了。

美國總統拜登19日被問到這場美中對話，他說，「我為國務卿感到十分驕傲」。

美國 布林肯 中國

上一則

治國非經營個人品牌 拜登憑三優勢 促成寧靜革命

下一則

拜登摔跤 小唐納推文諷：川普的高爾夫球打到他

延伸閱讀

美中針鋒相對 華郵：拜登政府領教到中國戰狼外交

美中針鋒相對 華郵：拜登政府領教到中國戰狼外交
短評╱美中外交太極 作給各自人民看

短評╱美中外交太極 作給各自人民看
美中激烈交鋒後 布林肯將訪歐聯手處理全球議題

美中激烈交鋒後 布林肯將訪歐聯手處理全球議題
拜登憑三優勢 上任百日內達成寧靜革命

拜登憑三優勢 上任百日內達成寧靜革命

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

2021-03-18 20:08
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

2021-03-18 22:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職