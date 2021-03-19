專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫

夏威夷民眾接種新冠疫苗。(美聯社)

美國 4000多萬人已完成疫苗 接種，有人出現發燒、頭痛、酸痛和疲倦感等副作用。專家表示，曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）者，在打完第1劑後，可能出現更強烈的副作用。

根據美國雅虎專欄作家海格列吉（Abby Haglage），以色列巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）2月初發表的一項研究顯示，曾感染COVID-19者在打完第1劑疫苗後出現的免疫反應「如此有效」而「引發一劑疫苗是否有效的辯論」。

另一項在刺胳針 （Lancet）發表的研究顯示，相較於從未感染COVID-19者，曾染疫者在施打第1劑後體內抗體增加140倍。

威斯康辛州拉克羅斯（La Crosse）梅約醫院醫療體系（Mayo Clinic Health System）家醫科醫師、同時也是其COVID-19疫苗團隊負責人莫爾寇（Erin Morcomb）說，接種反應因人而異要看健康史。

「我們在研究上看到，第2劑通常比第1劑還略有可能造成副作用，但對過去曾感染COVID-19痊癒的人來說，他們更可能是在注射第1劑之後就出現同樣的副作用。」

莫爾寇醫師解釋，這是因為曾染疫者體內已發展出一套免疫系統，準備好對抗病毒。「他們在感染COVID-19病毒後，體內已有了部分抗體，對抗這種全國性的感染。」

「然後在他們注射第1劑時，他們的身體就認出他們有部分抗體，他們可以對第1劑的疫苗做出非常強烈的免疫反應。」

莫爾寇醫師指出，接受單株抗體治療的病患必須等90天再接種疫苗，因為單株抗體治療可能會阻止免疫系統對疫苗做出良好的反應。

對從未感染COVID-19的人來說，無論是莫德納（Moderna）或輝瑞（Pfizer）疫苗，第1劑扮演把病毒介紹給身體的功能。這也是為什麼第2劑通常會造成很大的反應。施打第2劑時，身體會認出來，然後試圖加速免疫反應。

不過，這並不是說沒出現副作用的人應該要擔心。莫爾寇醫師說，目前沒有研究顯示，沒副作用代表疫苗沒有發揮作用。「基於某種原因（某些人） ，他們的身體就是不會出現那麼多副作用。」

至於COVID-19感染者多快可以接種疫苗。莫爾寇說，現在也有好消息。「剛開始，我們建議感染COVID-19 後等90天才接種疫苗，但實際上沒必要。如果你在那之前接種，疫苗的效果也不會減少」。

「因此我們在此建議，一旦結束隔離檢疫（約14天），就可以接種。」