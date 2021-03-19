失言惹議 亞城槍案警官貝克調離發言人職務

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)發言人貝克(Jay Baker)調離發言人職務。(美聯社)

亞特蘭大 發生按摩店連續槍擊 案後，喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)發言人貝克(Jay Baker)記者會發言，引發外界質疑為槍手開脫。爭議延燒兩天之後，貝克被調離發言人職務。亞特蘭大市長凱莎‧藍斯‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)在18日播出的美國有線電視頻道(CNN)專訪中說：「我們不能忽略的事實是，受害者為亞裔 婦女，犯案目標就是針對亞裔經營的按摩店而來。」

巴頓斯在訪問中也說：「當我們聆聽殺人犯的所謂供詞時，必須有所保留，不能完全採信。」

切羅基郡公關局長尼德爾(Erika Neldner)18日晚間發表聲明表示，將接手負責按摩店槍擊案的對外發言。

亞特蘭大地區16日發生三起按摩店槍擊案，八名死者當中有六人為亞裔婦女。在17日的記者會上，切羅基郡警官貝克指出，21歲嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)被捕後對調查人員供稱，犯案原因為「一天下來心情糟糕透頂」、「感到人生已絕望」。

貝克說，龍恩自稱性成癮，水療店是個「誘惑」(temptation)，因此想要「消滅誘惑」。貝克表示，龍恩對調查人員聲稱，犯案動機並非基於種族歧視。

龍恩落網後遭到謀殺、攻擊罪名起訴，不過並未遭到仇恨犯罪(hate crime)起訴。檢警機關必須證明嫌犯犯罪動機是出自對種族、膚色、宗教、性別、身心殘障或性傾向的偏見，才符合仇恨犯罪起訴條件。

切羅基郡警長雷諾斯( Frank Reynolds)18日發表聲明指出，貝克絕無對任何受害者或者整起悲劇不尊重的意思，也沒有對嫌犯表達同理心或同情心。聲明中寫道：「對於貝克警官發言可能對別人帶來痛苦，我們深表遺憾」。

雷諾斯發表聲明之後的數小時，貝克的發言人職務就遭到替換。

(影音來源：世界新聞網)