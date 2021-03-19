重磅快評／楊潔篪顛覆風格 中國與美國平起平坐？

美國總統拜登就任後首場與中國外交高層官員對話，18日在美國阿拉斯加州安克拉治市登場。香港中通社

中共外交官素來在外交場合講究身段的優雅與語言的機鋒，他們的典範與楷模就是周恩來。可是，今天在阿拉斯加首府安克拉治的美中對話，卻是跟潑婦罵街無異。習近平 可能就是想用這麼一場激烈的言詞向世界宣告，中國 已經跟美國 平起平坐了。

楊潔篪的一句話點出了這個玄機，他說，「我現在講一句話：你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國講話。」這句話不必翻譯，意思就是，在中國眼中美國已經實力不再，已經失去了用「以上對下」的姿態教訓中國的地位。也就是說，中國的實力相對於美國，已經毫不遜色。

這與習近平在剛結束的全國兩會上參加小組座談時所說，「中國已經可以平視這個世界了」，意涵完全相同，只不過平視的對象由「世界」改為「美國」而已。當時習近平所說的「世界」，顯然也就是在暗指「美國」。

可是，中國與美國當然還是有所差距的，它在高科技的許多領域上，例如生技醫學、半導體與軍工、航太上，都仍有極大差距，更重要的是，中國的基礎科學研究水準與風氣，仍然處於相對落後的局面，楊潔篪用這樣直白的語彙，火冒三丈地將這一句話脫口而出時，還是令人頗為驚詫。

周恩來的外交折衝，往往運用他天生的語言技巧化解矛盾，這也讓他成了中國始終崇拜的偶像。就以他遠赴莫斯科，與全盤否定剛過世的史達林的赫魯雪夫對話為例，他批評赫魯雪夫此舉的修正主義錯誤，赫魯雪夫為自己辯駁說：「出身於工人階級的是我，而你卻是出身於資產階級。」周恩來巧妙回應：「是的，但我們兩個人有一個共同點，那就是我們都背叛了我們各自的階級。」這話竟讓赫魯雪夫啞口無言！

楊潔篪卻完全放棄了這種長期以來被追隨的典範，甚至是違反了他自己過去一貫的溫文風格。而這番既凶狠又直白的話，可能為美中關係寫下了一個分水嶺般的註記，就是未來歷史可能以這一次在冰凍天候下的阿拉斯加所上演的「美中吵架」，作為雙方實力達到分庭抗禮階段的一個明確起點。

不過，這樣的從吵架中作出的歷史宣告，卻顯露出兩方未來關係上的不安與凶險。美國作為守成的單一超強，原就已經對中國的崛起惶惶不安，如今當中國拋棄了過去相對恭謹的姿態，毫不掩飾地表達對老大哥的輕蔑與不屑時，就愈加可能讓美中步入修昔底德陷阱的憂懼，成為自我實現的預言！

既然已經扯破臉，美國是否從此開始更加張狂地對中國展開極限施壓，甚至打破核大國之間不發生直接戰爭的鐵律，雙方不時出現局部、有限戰爭，或刻意將各自的代理人推向戰爭，就有可能成為全世界人民未來的夢魘。

唯一的希望是，這一次的吵架只是為了安撫各自內部的民粹情緒，所進行的一次表演，在表演完了之後，雙方從對話中逐漸找出一定的共識基礎與互動規則。全球格局將走向何處？這兩天的會談正在塑造歷史！