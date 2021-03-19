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不停遭訪客攻擊 德州蠟像館被迫把川普蠟像請回倉庫

編譯周辰陽／即時報導
美國德州聖安東尼市路易杜莎蠟像館曾公開展示前總統川普的蠟像，但訪客一直動手暴打與刮傷，導致損壞太過嚴重，讓館方不得不把川普蠟像先請回倉庫與等候修復。圖為正在佛州奧蘭多展示的川普蠟像。畫面翻攝：Ripleys.com
美國德州聖安東尼市路易杜莎蠟像館曾公開展示前總統川普的蠟像，但訪客一直動手暴打與刮傷，導致損壞太過嚴重，讓館方不得不把川普蠟像先請回倉庫與等候修復。圖為正在佛州奧蘭多展示的川普蠟像。畫面翻攝：Ripleys.com

美國德州聖安東尼市的路易杜莎蠟像館（Louis Tussaud's Waxworks）曾公開展示前總統川普的蠟像，但因為「情感激烈且缺乏自制」的訪客一直動手暴打與刮傷，導致損壞實在太過嚴重，讓館方不得不把川普蠟像先請回倉庫與等候修復。

聖安東尼快聞報（San Antonio Express-News）報導，此事發生在2020年夏季，受總統大選選情加溫影響，川普蠟像遭攻擊頻率越來越高，就算移到售票人員所在的大廳也無法遏阻，館方於當年7月悄悄把蠟像搬到儲藏間。直到一位員工近日證實此事，才讓事情曝光。

館方強調，川普蠟像會移走純粹是因為受損，跟他的公開地位起落沒有關聯。目前尚不清楚何時會進行修復與重新展示，但蠟像館母公司李普利娛樂（Ripley Entertainment）地區經理史都華（Clay Stewart）表示，可能要等現任總統拜登的蠟像從佛州奧蘭多總部送來為止。

史都華還表示，「蠟像一直都會輪替」，只是川普蠟像面部的刮傷很深，「每遇到高度政治性人物，攻擊就成問題…人們只是因他們的政黨而表現出侵略性」。

報導指出，聖安東尼市路易杜莎蠟像館空間有限，館方會參考政客、名流或運動明星受歡迎度的變動，進而決定哪一個蠟像會公開陳列。就目前來講，川普受歡迎度不錯，此前跟華盛頓與喜劇演員兼作家W．C．菲爾茲（W.C. Fields）等近30座蠟像一起擺在展區。

史都華指出，川普蠟像不是唯一一個遭殃的現任總統蠟像，像歐巴馬與小布希的蠟像也曾被破壞，但歐巴馬蠟像在本尊卸任後就很少被打。據悉德州大草原城（Grand Prairie, TX）路易杜莎蠟像館所陳列的川普蠟像倒是不曾受到攻擊，還有不少訪客前去合影。

川普 德州 歐巴馬

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