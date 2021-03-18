陳果仁案、排華法案…亞城槍擊案勾起美國仇亞排華回憶

1885年的一幅版畫描繪在Union Pacific Coal Company工作的中國移民礦工被白人脅迫的情形。(取自美國國會圖書館)

白人兇嫌龍恩(Robert Aaron Long)在亞特蘭大市三家按摩店槍殺八人，被害人中有六名亞裔 女子，人權團體為此憂心這次濫殺事件與仇亞種族偏見有關；根據最近研究，新冠疫情以來，反亞裔仇恨犯罪暴增150%，更令人回想起美國仇亞排華情結其實由來甚久，近年來讓人仍記憶猶新的，就是「陳果仁案」。

陳果仁被誤日裔無辜遭打死

1982年，27歲華裔青年陳果仁與友人到底特律市酒吧慶祝即將結婚，卻遭兩名白人誤以為他是日裔，日本車害他們失業，以棒球棍在店外將陳果仁毆打致死；陳果仁案遭法官輕判，激怒亞裔社區跨越族裔界線大團結，致力於爭取民權。

「華盛頓郵報」18日報導，亞裔移民 美國已逾160年，很早即是種族仇恨者下手目標，南北戰爭以前，針對亞裔移民及其後代的種族歧視及暴力事件便層出不窮。

報導指出，華裔移民1850年代開始大批移來美國，大致到加州等西部各州從事開礦及構築鐵路，這些危險、低薪工作需要大量人手，華人 移民願意去做；仇亞口號「亞裔偷走白人工作」幾乎馬上就流傳開來。

亞裔禁在法院做證指控白人

歷數冷戰之前，排華仇亞種族暴力事件便有多起；例如1854年爆發「人民訴霍爾」(People v. Hall)一案，加州最高法院裁定，有亞裔血統者不得在法院做證指控白人，讓施暴白人得以逍遙法外；就本案而言，霍爾(George Hall)謀殺華人移民凌欣(Ling Sing，音譯)，但證人的供詞遭法院拒絕，原因在他們也是亞裔。

1871年10月24日，華人幫派駁火，過程中一名白人被殺，接下來便有500多名白人及拉美裔暴徒包圍攻打洛杉磯小小的華人社區，至少17名華裔成人及男童被絞死，最後八名暴徒因殺人而遭定罪，但後來判決被推翻，沒有人受刑。

「排華法案」禁華人移民20年

1870年代，美國經濟衰退，引爆排亞仇恨，找尋代罪羔羊；1882年國會壓倒性通過「排華法案」(Chinese Exclusion Act)，禁止華人移民達20年；亞瑟總統雖予以否決，但簽署另一法案，禁止華人移民十年，後來延長逾60年，直到1943年才廢止。

1900年舊金山爆發腺鼠疫，病原很可能是一艘澳洲船隻夾帶而來，但因為州內第一個染病者是華人移民，整個華人社區便揹上罪名；一夜之間，市警便包圍唐人城，除白人居民外，禁止任何人出入，華人居民受害，遭逐戶搜索，財產、房舍被暴力搗毀。

二戰時期數萬日人迫遷集中營

這起事件堪稱仇恨序曲，預告去年起的新冠疫情；前總統川普把致病源稱為「中國病毒」，還有「武漢病毒」、「功夫病毒」等諢稱。

1940年代，已有數萬日本人及其後代在美安身立命，但日軍轟炸珍珠港後，美國政府懷疑他們通敵，強迫他們全住到條件惡劣的集中營，但從沒找到任何奸細。日裔後來獲釋，很多人返家發現屋宅及店面遭破壞或充公；1988年，雷根總統為此致歉，每名被隔離者獲得2萬元賠償金。