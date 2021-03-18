金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

舊金山 一名華裔 婆婆17日周三早間在舊金山市場街（Market）一帶遇襲，她奮力反擊並且打傷了白人嫌犯，引起廣泛熱議。這位婆婆的家人表示，老人的狀況不是很穩定，受到了驚嚇，講話也不是太流暢。

➤➤➤金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

這位華裔婆婆名叫謝蕭珍（音譯），17日在市場街附近等紅綠燈時，一名30多歲的白人男子突然衝她大聲叫嚷，接著一拳打了過來。她下意識蹲了下來，手正好碰到旁邊的一根木棍。看到那名白人男子還想再衝上來，謝蕭珍抄起木棍打了回去。

Today, an elderly Asian woman beat up her attacker in San Francisco. He ended up in a stretcher.



Don’t mess with our 外婆s. She still looks badly hurt too 🥺 #StopAsianHate #StopAAPIHate pic.twitter.com/12J8xvzxEk — Frances Wang (#FrannyInMiami) (@FrancesWangTV) March 17, 2021

事發經過被一名路過的記者拍下，影片在推特等社交媒體流傳。攻擊人卻被反擊的白人男子躺在擔架床上，臉上有血跡，而遭到襲擊的謝蕭珍在一旁哭訴，並且不斷用粵語質問「你為什麼打我」，手中的木棍還沒有放下。

白人男子被打傷流血。（視頻截圖）

報導指出，謝蕭珍的女婿陳先生表示。警察趕到後，謝蕭珍被送往醫院，目前沒有生命危險，當日下午已經回到住處。「她整個臉現在還是腫的，尤其是左眼腫得厲害，鮮血還會慢慢滲出來」，陳先生說，謝蕭珍的狀況不是很穩定，受到了驚嚇，講話也不是太流暢。

陳先生表示，岳母遭到這樣的襲擊「令人震驚」，「對一名無冤無仇的76歲老人，你怎麼下得去手？」他說。

報導稱，「華裔婆婆遇襲奮起反擊打傷白人嫌犯」的影片被上傳到社群 網路後，不少網友稱讚謝蕭珍的勇敢。「我告訴她這件事全世界都知道了，大家都給你點讚」，陳先生說，謝蕭珍知道後很開心，她說當時下意識想著「我不能被他欺負」，正好撿到一根木棍就打了回去。

陳先生說，謝蕭珍平時就很有正義感，此前曾在公車上遇到有華人被欺負，她很氣憤地上去斥責。

來源：KPIX CBS SF Bay Area頻道