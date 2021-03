金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

舊金山 一名華裔 婆婆17日周三早間在舊金山市場街(Market)一帶遇襲,她奮力反擊並且打傷了白人嫌犯,引起廣泛熱議。這位婆婆的家人表示,老人的狀況不是很穩定,受到了驚嚇,講話也不是太流暢。

這位華裔婆婆名叫謝蕭珍(音譯),17日在市場街附近等紅綠燈時,一名30多歲的白人男子突然衝她大聲叫嚷,接著一拳打了過來。她下意識蹲了下來,手正好碰到旁邊的一根木棍。看到那名白人男子還想再衝上來,謝蕭珍抄起木棍打了回去。

Today, an elderly Asian woman beat up her attacker in San Francisco. He ended up in a stretcher.



Don’t mess with our 外婆s. She still looks badly hurt too 🥺 #StopAsianHate #StopAAPIHate pic.twitter.com/12J8xvzxEk