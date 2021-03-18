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美中會談開砲 布林肯提新疆港台 楊潔篪要美管好自己

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

美中會談有砲火 布林肯提新疆港台 楊潔篪要美管好自己

記者張文馨／華盛頓報導
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面，在媒體鏡頭下雙方的開場談話就砲火四射，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提及中國對新疆、香港、台灣，和對美國的網路攻擊與經濟脅迫等種種行徑，威脅全球穩定。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪說，非裔長期遭美國人「屠殺」（slaughtered），這才是人權的低點，美國應該先管好自己。

楊潔篪還說，新疆、香港與台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅定反對美國介入其國內事務。

布林肯表示，美方高度關切中方的諸多行徑，除了對新疆、香港、台灣，也包括對美國發動網路攻擊，對美國盟友施加經濟脅迫，每一個舉動都威脅到基於規則的全球穩定。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sulivan）表示，「我們不尋求衝突，但我們歡迎激烈競爭，我們將為原則、為人民、為朋友挺身而出。」

楊潔篪說，美國使用軍事力量和財政優勢壓迫其他國家，濫用國家安全威脅國際貿易的未來。

對於布林肯指控中國大陸對美國發動網路攻擊，楊潔篪回應，「美國在這方面可是冠軍，您無權批判他人。」

楊潔篪表示，美國不代表國際輿論，西方世界亦然，當討論到全球價值時，希望美方三思。

蘇利文表示，美國在處理種族議題上，一直保持透明，並非假裝它不存在，「美國秘方」就是著眼短處、設法進步。

美中外交高層會談18日在阿拉斯加安克拉治市舉行，由布林肯、蘇利文率隊，會見楊潔篪、中國外交部長王毅一行，美中對話預計舉行兩天，將有三輪談話。

美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(路透)
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(路透)

美國 布林肯 中國

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