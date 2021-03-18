33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

警方公布亞特蘭大 「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)槍擊 死者名單中，包括了33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(Delaina Ashley Yaun Gonzalez)。岡薩雷茲的妹妹丹娜‧托利(Dana Toole)接受「野獸日報」(Daily Beast)訪問時說，姊姊新婚不到一年，16日原本安排了浪漫夜晚，不料姊姊與姊夫連袂上按摩店，卻因此遭逢死劫。

托利表示，姊姊身後留下一名出生僅8個月的女兒，「這個孩子這輩子將沒機會認識自己的母親」。她說，姊姊與姊夫馬里歐‧岡薩雷茲(Mario Gonzalez)應該是第一次造訪「楊氏亞洲按摩店」，「竟然發生這種事情，該怎麼解釋呢？」

民眾在亞特蘭大「楊氏亞洲按摩店」外獻花哀悼。(美聯社)

在鬆餅店擔任廚師的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲，身後還留下一名14歲兒子。她在2020年8月與馬里歐‧岡薩雷茲結婚，住在阿克渥斯(Acworth)。

警方指出，「楊氏亞洲按摩店」的店內共有四人在槍擊案中喪生，另一名倖存者目前住院中，狀況危急。

29歲的托利表示，第一時間知道姊姊出事，是因為三姊工作地點就在「楊氏亞洲按摩店」對街，三姊從新聞報導中看到狄拉妮亞的卡車停在按摩店門口，查覺狀況不妙。

她說：「我們都不知道她在按摩店裡，是因為看到卡車停在那邊才知道。我們足足等了四小時，才確認到底發生了什麼事。」

西語新聞網站MundoHispanico報導，馬里歐‧岡薩雷茲受訪時說，槍擊案發生之後遭到警察 滯留在警車裡。

報導指出，警方不讓馬里歐‧岡薩雷茲查看他妻子的遺體，直到警方花了大約四小時確認他與狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲確實為合法夫妻，才同意他的要求。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點