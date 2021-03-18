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按摩店槍擊案30歲倖存者 要去隔壁換錢結果中彈

記者顏伶如／綜合報導
賀南德茲-歐提斯多年來常常經過亞特蘭大的「楊氏亞洲按摩店」門口，因為固定在隔壁商家換錢，16日下午卻剛好遇上槍擊案而中槍，目前仍未脫離險境。(美聯社)
賀南德茲-歐提斯多年來常常經過亞特蘭大的「楊氏亞洲按摩店」門口，因為固定在隔壁商家換錢，16日下午卻剛好遇上槍擊案而中槍，目前仍未脫離險境。(美聯社)

紐約時報報導，賀南德茲-歐提斯(Elcias Hernandez-Ortiz)多年來常常經過亞特蘭大的「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)門口，因為固定在隔壁商家換錢，16日下午卻剛好遇上槍擊案，與槍手只有幾步之遙。中槍之後的賀南德茲-歐提斯急忙打電話給妻子，告知自己出事了。

30歲的賀南德茲-歐提斯額頭、喉部、肺部及腹部中彈，16日晚間緊急開刀，目前仍未脫離險境。他的27歲妻子芙洛兒‧岡薩雷茲(Flor Gonzalez)對華盛頓郵報指出，16日下午接到丈夫打電話來，說著：「我中槍了！拜託趕快過來。」

她說，丈夫匆匆講了兩句，電話就斷線了，她帶著９歲女兒趕抵現場時，看到急救人員正在搶救丈夫，「那一幕非常恐怖」。

紐約時報報導，賀南德茲-歐提斯10年前從瓜地馬拉移民美國後定區亞特蘭大，在當地擔任機械工。

岡薩雷茲表示，按摩店槍擊事件顯然是針對亞裔婦女而來，丈夫遭槍擊純粹是因為在錯誤的時間，出現在錯誤的地點，她為對於遭槍擊死亡的受害者感到萬分悲痛。她說：「我想不通為何有人會做這種事情。」

她說，根據醫生告知，丈夫能夠保住一命，實在非常幸運，有希望可以好起來，不過目前仍然狀況危急。

她表示：「幸好子彈沒貫穿他的腦部。」

岡薩雷茲說，下周就是女兒的10歲生日，希望丈夫能撐過難關。

槍擊 紐約時報 亞特蘭大

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