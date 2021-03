喬州切羅基郡警長辦公室警官貝克(Jay Baker,上圖中間)就亞特蘭大按摩院槍案一事,在記者會上接受採訪。(美聯社)

亞特蘭大 按摩院案持續發酵,兇手罪行是否被歸為「仇恨犯罪」仍是輿論熱議點。在這個前提下,喬州 切羅基郡警長辦公室警官貝克(Jay Baker)在記者會上的一句話,「昨天是對他(凶嫌)而言很糟糕的一天(yesterday was a really bad day for him)」遭到強烈譴責。

此外,有網友翻到貝克去年臉書,發現他曾購買帶有亞裔歧視 語言的T恤。

