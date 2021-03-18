「滾回家」 西雅圖教會今年第4度遭排華字眼塗鴉

位於西雅圖 北部的國際全福音團契教堂(International Full Gospel Fellowship Church)，本周稍早遭人以乾草灰塗鴉，在停車場地上寫著髒話及「滾回家」、「中國 要付出代價」等字樣。教堂人員指出，這是今年以來第四起塗鴉事件，已報警處理。教堂人員也說，教堂附屬托兒所某些老師來自中國，塗鴉事件讓整個社區人心惶惶。

國際全福音團契教堂停車場15日遭到乾草灰塗鴉，包括帶有髒話的「X中國」，以及「滾回家」、「中國要付出代價」等字樣。

國際全福音團契教堂辦公室主任安娜絲塔西亞‧安東尼斯(Anastasia Antoniu)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，今年1月就遭到仇恨字眼塗鴉，2月間又連續發生兩次，如今已是第四度出現，每次被塗鴉都是種族歧視 用詞。

安東尼斯說，教堂報警之後，有西雅圖警察局派遣員警前來查看。她說，本周將加裝監視器，並向僱用夜間保全，確保教堂入夜之後以及做禮拜期間的安全。

她表示，塗鴉事件讓整個社區人心惶惶，恐懼不安，尤其是教堂附屬托兒所某些教師來自中國。

她說：「我們最擔心的還是托兒所。老師們非常害怕，這樣很不好。」

西雅圖地方電視台KOMO報導，教堂人員指出，不明白為何教堂遭人鎖定，因為教友來自各種不同族裔背景，華裔教友大約只占5%。

西雅圖地方電視台KIRO7報導，西雅圖北門社區中心(Northgate Community Center)、西雅圖恩惠堂(Grace Chinese Lutheran Church)停車場，日前也出現類似塗鴉。