紓困打亂退稅 報聯邦稅延至5•17截止

今年報稅變得複雜，對於報稅新手來說尤其困難。（Getty Images）

財政部與國稅局 (IRS)17日宣布，今年報稅 截止日期將由原本的4月15延至5月17日，申請延期報稅(extension)的納稅人，截止期限則為10月15日；國稅局表示，未來幾天將公布正式規範，但延期僅適用聯邦個人所得稅，各州報稅期限則可能略有不同。

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)在聲明中表示：「雖然期限延後，我們仍呼籲納稅人最好盡快報稅，特別是可以拿到退稅的民眾。」

今日美國報(USA)17日報導，將近700萬可以拿到退稅的納稅人完成申報後，這個報稅季節的退稅將面臨嚴重耽擱，因為國稅局正忙著發放紓困金 或紓困支票給數以千萬計的美國人；國稅局原本就有人力不足、電腦系統老舊的問題，疫情紓困法案通過立法後，不少稅務規定需要更改，為國稅局帶來更多壓力。

美國註冊會計師協會(American Institute of CPAs)日前呼籲國稅局，將2020年報稅年度申報期限延至6月15日；國稅局先前已經宣布，奧克拉荷馬、路易西安納、德州由於受到冬系風暴影響，州民報稅截止日期延至6月15日。

瑞狄格指出，對於許多民眾來說，生活狀況持續困難，國稅局希望在善盡稅務機關職責的同時，盡一切所能協助納稅人在疫情期間度過艱難。

銀行組織「美國獨立銀行家協會」(Independent Community Bankers of America)指出，國稅局對全美金融機構提出的簡報中指出，根據「美國救援法案」(American Rescue Plan)發放的9000萬份紓困金，17日直接存入銀行戶頭，累計金額2422億元，註記發放日期為3月19日的15萬份紓困支票也已寄出，累計金額4億4200萬元。

「美國獨立銀行家協會」指出，未來幾周，國稅局還將陸續分批發放紓困支票，其中絕大多數將直接匯入民眾銀行戶頭，另外也包括郵寄傳統紙本支票或預付式簽帳卡。

對於紓困支票發放進度，民眾可前往國稅局(IRS)網站「領取我的款項」(Get My Payment)專區查詢；根據「美國救援法」，個人年收入7萬5000元以下可領1400元全額紓困金，年收入7萬5000元至8萬金額遞減，年收入逾8萬則不符領取資格；夫妻合併報稅家庭年收入15萬以下可領全額2800元紓困金，15萬至16萬金額遞減，16萬以上排除資格；每名被撫養人也可領到1400元紓困金。