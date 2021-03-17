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美疫情降溫 CDC估春假後染疫死亡數增加1萬人

編譯林育正／綜合17日電
肯塔基州路易斯維爾的小朋友戴著口罩保持距離進入教室。美疫情雖漸緩，不過CDC預測春假過後，4月4日至10日的染疫死亡人數可能會增加。(Getty Images)
肯塔基州路易斯維爾的小朋友戴著口罩保持距離進入教室。美疫情雖漸緩，不過CDC預測春假過後，4月4日至10日的染疫死亡人數可能會增加。(Getty Images)

新冠肺炎疫情在美逐漸趨緩，連續九周的七日平均確診數呈下降趨勢；不過聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，目前有25%至30%的新增確診者感染英國變種病毒；CDC也預測春假過後，4月4日至10日的染疫死亡人數可能會增加到3200至1萬100人間。

根據每日郵報(Daily Mail)分析，近七日的每日平均確診數為5萬4875人，不僅低於上周的5萬8589人，也較先前八周還低；華爾街日報(WSJ)分析也顯示，近14日每日平均確診約為5萬6191人，近七日平均為5萬4745人，因此證實疫情趨緩。

根據彭博社(Bloomberg)資料顯示，全美逾22%民眾接種疫苗，12%完成完整兩劑接種，有助降低染疫死亡人數。

儘管如此，全美截至16日仍有21州的七日平均確診數高於14日平均；不過，CDC預測未來四周確診人數將大幅減少。

過去七天，全美染疫死亡人數為1萬248人，但瓦倫斯基警告，近期適逢春假，許多年輕人摘下口罩狂歡，因此CDC預測4月4日至10日的染疫死亡人數，將落在3200至1萬100人之間。

瓦倫斯基17日出席眾院聽證會，表示目前已發現約4500例感染英國變種病毒；目前檢測人員每周從約40萬確診案例中，抽取4%樣本進一步檢測，推估傳播速度較快的英國變種病毒，占新增確診者的25%至30%。

瓦倫斯基也表示，CDC與艾莫利大學(Emory University)合作，研究莫德納(Moderna)疫苗對抗英國變種病毒的效力，現階段證實有效；她表示：「但疫苗對南非變種病毒的效力較弱。」

目前南非變種病毒在美造成較少確診數，但疫苗對此的真實效力有多少，還有待進一步研究。

此外，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也表示，政府與研究人員正針對青少年與兒童進行不同疫苗試驗，「我們希望最快在2022年初，將擁有足夠資訊，讓孩童接種疫苗。」

費城市民於聖派翠克節飲酒歡聚，美疫情雖漸緩，不過CDC預測春假過後，4月4日至1...
費城市民於聖派翠克節飲酒歡聚，美疫情雖漸緩，不過CDC預測春假過後，4月4日至10日的染疫死亡人數可能會增加。(Getty Images)

變種病毒 疫苗 CDC

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