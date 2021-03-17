亞城槍殺案 白宮指川普政府稱武漢病毒 威脅亞裔

過去一年全美發生仇恨亞裔事件3800起，圖為亞城按摩院血案發生後，舊金山市警方在華埠加強警力巡邏。(Getty Images)

亞特蘭大按摩院凶殺案也震驚了白宮 ，拜登 總統17日表示，針對亞裔 行凶的行徑「非常令人不安」；首位亞非裔女性副總統賀錦麗也說，她「與亞裔社區站在一起」；白宮發言人也抨擊前任川普政府用「武漢病毒」稱呼新冠病毒等言論，升高了對亞裔的威脅；紐約市長華裔參選人楊安澤更呼籲增加警局資源，打擊亞裔仇恨犯罪。

亞特蘭大槍案導致八人死亡，六名喪生的亞裔女性中，至少有兩名華人；拜登17日表達對亞裔遭受暴力的擔憂，稱自己過去數月曾多次提及有關亞裔遭受的暴行，「非常令人不安」；但他也說，在進一步表態前，須先等FBI調查確認槍手的行凶動機。

「不管動機為何，我知道亞裔都很擔心。」拜登說，過去數月以來，他一直在談論針對亞裔的暴行，「(反亞裔暴行)非常、非常令人不安。」但他當下還不會把兇手動機與此做關聯，「等調查完成後，我有更多話要說。」

賀錦麗也慰問槍案的受害人及家屬；她稱該案實際反映的是更大層面的美國暴力問題，「我們與亞裔社區站在一起，了解亞裔仇恨犯罪的程度，我對於所有人的畏懼、震驚以及憤怒感同身受；我們絕不能容忍這類事件，也一定要發聲反對。」

亞裔眾議員也群起發聲，民主黨籍眾議員劉雲平(Ted Lieu)就將矛頭指向稱新冠病毒稱為「中國病毒」的川普；「一年前，前總統和白宮官員點燃對亞裔的仇恨。現在竟還有民選官員繼續使用這針對特定族裔的詞彙，導致仇恨加劇。如果你是其中之一，請停止。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登17日上午聽取了司法部長和聯邦調查局長對亞特蘭大槍案的簡報，他將持續留意該案的調查進展，同時拜登政府也充分了解亞裔面臨的攻擊在增加，「毫無疑問，前任政府以『武漢病毒』等稱呼新冠病毒的作法，導致了對亞裔社區不準確、不公平的認知，也讓威脅升級。」

楊安澤17日也舉行記者會，呼籲全力資助紐約市警局亞裔仇恨犯罪工作組；他說：「亞裔遭受的無視與疏離感，已被轉化為仇恨、暴力與攻擊，讓我們感到不屬於自己的國家。」