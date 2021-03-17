參院無異議通過 戴琪將任首位華裔貿易代表
國會參議院17日罕見以兩黨共識通過華裔戴琪(Katherine Tai)的美國貿易代表(USTR)人事任命，戴琪將是美國歷史上首位少數族裔女性貿易代表，也是拜登政府首位華裔閣員，以及首位華裔貿易代表。
參院以98比0的表決結果通過戴琪的人事任命，這在當下極為分裂的華府也屬罕見；她上任後的首要工作包括建議拜登總統如何處理中國進口商品的現有關稅，負責美墨加新貿易協定的執行，以及協商了結與歐盟長久以來的商業爭端。
拜登承諾的制定「以勞工為中心」的貿易政策，戴琪也將扮演關鍵角色；她多年來在政府及公司做幕後工作，此番成為內閣官員，也需在由拜登長期夥伴組成的政策團隊站穩腳跟。
第二代華裔戴琪的父母來自台灣，她中文流利，有超過10年的對中貿易經驗；她不僅受自由派和溫和派民主黨認可，在商業領袖社區也受好評(well-regarded)，先後為貿易代表辦公室和國會眾院歲入委員會(House Committee on Ways and Means)擔任顧問，參與對中貿易爭端處理及強化美墨加協議。
與川普政府時期貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)時而尖刻的談判風格不同，戴琪處事低調，尤其在2019年草擬新北美貿易協定的協商時廣獲好評，期間既讓民主黨的貿易懷疑派信服，也避免了疏遠美國協商夥伴，以創新方式強化在墨西哥的勞工權利。
戴琪目前是拜登政府內閣唯一的亞裔女性，拜登早先提名另一少數族裔女性Neera Tanden領導白宮預算辦公室，但因兩黨反對而撤回，許多議員及維權團體批評拜登政府未能提名亞太裔出任重要內閣。
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