「停止仇視亞裔」關鍵詞獲推特熱烈響應

韓裔男星金大賢。路透

亞特蘭大地區16日三家按摩院連續發生槍擊案，至少六名亞裔 婦女死亡，使得疫情爆發以來亞裔人士屢遭歧視、攻擊問題再次受到輿論關注。推特16日晚間出現「停止仇視亞裔」(#StopAsianHate)關鍵詞，民主黨加州聯邦眾議員劉雲平、韓裔男星金大賢(Daniel Dae Kim)、女星敏蒂卡靈(Mindy Kaling)發文響應。

國家廣播公司(NBC)16日報導，根據非營利「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇公布最新研究報告，美國 發生新冠病毒疫情大約一年來，從2020年3月19日至今年2月28日之間，共計出現3795起反亞裔仇恨案件，狀況包括怠慢、言詞辱罵、網路騷擾到肢體攻擊不等，其中68%案件的攻擊目標為亞裔女性。

舊金山州立大學(San Francisco State University)亞裔美國人研究學教授張華耀(Russell Jeung)受訪時表示，種族歧視 加上性別歧視，以及亞裔婦女長期以來被冠上卑躬屈膝、順服的刻板印象，使得亞裔女性容易淪為攻擊目標。

「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」論壇指出，統計顯示，女性通報案件是男性的2.3倍，進一步分析女性通報案件的內容，則可看出受害者所遭遇的言語騷擾，反映著種族歧視與性別歧視的雙重打擊。

張華耀說，廣義而言，女性經常遇到來自男性的騷擾，也較常面臨公共安全方面的問題，但疫情的出現似乎讓某些人找到「藉口」，將亞裔婦女視為攻擊目標。

他指出：「我們從一開指就注意到這個問題，而且有著非常固定的模式。霸凌者是挑選弱者下手，我們看到如此現象發生在我們族群的老年人及兒童身上。」

韓裔男星金大賢16日在推特發文寫道，因為內心有仇恨便去犯罪的那些人，本身就是個問題，「有權力可以幫忙解決問題卻坐視不管的人，你們的沉默等同助紂為虐」。

劉雲平16日發表推文寫道，前總統使用種族歧視用詞如「功夫流感」(Kung Flue)等，煽動對亞裔美國人的歧視，持續以種族詞彙描述新冠病毒的官員，成為助長問題的原因，「其實應該解決問題才是」。