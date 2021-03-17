我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私下通話內容被爆料 查理、威廉感覺遭哈利背叛

日本首例 札幌法院判決支持同婚 同性平權重要里程碑

舊金山防疫一週年 居家點擊網路擁抱全世界

中央社／舊金山16日專電
對照一年前舊金山觀光景點冷清的情景，隨著疫情趨緩，當地著名景點如藝術宮（Palace of Fine Art）等週末遊客逐漸增多。此圖為110年2月21日拍攝。中央社
對照一年前舊金山觀光景點冷清的情景，隨著疫情趨緩，當地著名景點如藝術宮（Palace of Fine Art）等週末遊客逐漸增多。此圖為110年2月21日拍攝。中央社

去年3月16日左右，舊金山灣區通報5起新冠肺炎病故，一年後的今天有逾5000人病故。當地去年宣布防疫令後尚未完全解封，至今天屆滿一週年的集體防疫記憶包括「在家擁有全世界」。

「從3月17日起3個星期，民眾沒有特別需要則須居家避疫，多數商家將暫停營業。」舊金山灣區去年3月16日宣布居家防疫令（Shelter In Place），影響超過700萬人行動的防疫封鎖，成為全美第一個積極對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的地區。

原本預計3個星期的防疫期，一轉眼進入一週年，悲歡離合交織在疫情生活中，最大的改變之一是「許多事情都濃縮在家裡完成」。料理暢銷作家與創業家「矽谷美味人妻」謝凱婷去年此時接受中央社記者訪問表示，「樂『關』以對」，在疫情不明的狀況下，在家防疫最安全。

防疫一年後，她告訴中央社記者，正向思考美國的疫情是讓許多人「在家擁有全世界」，以往要飛到全世界、透過旅行才能打開人脈或管理跨國公司，如今藉著視訊功能輔助可以完成。

危機蘊藏機會。對網路創業趨勢敏感的謝凱婷觀察，疫情營造「素人生態」、造就眾多自媒體，特別是在矽谷，為數眾多的工程師、醫師和學者等專業人士踴躍發聲，「想找專家討論問題，社群平台一撈就有」，加速傳統線下活動轉型到線上的潮流。

社群話題百家爭鳴、消費者行為在疫情之年發生巨大變化，舊金山當地人「閉關」一年來，從關心「網購口罩、商品」到「誰染疫、病逝」，現變成「怎麼登記打疫苗」？

一年前從舊金山到墨西哥的至尊公主號（Grand Princess）郵輪有乘客下船後死亡，疫情在社區傳播，讓美國人看到冠狀病毒的傳染力。一年之後，恐慌感慢慢消逝，很多人開始探詢「去哪裡玩才會沒有人」？

加州以紫色、紅色、橘色和黃色做為疫情風險的等級區分，以及逐步重啟經濟的指標。

一年前加州疫情處於最嚴重的紫色風險級別，一年後加州政府16日公布，全州仍有42個郡、相當於90%加州人仍處於紅色風險級別。

在舊金山灣區9個郡中，聖馬提歐郡（San Mateo County）今天成為第一個達到疫情趨緩的橘色級別地區，開放餐館、博物館提供50%容客率的室內服務等，對於當地防疫一週年帶來指標意義。

疫情 防疫 舊金山

上一則

美機場旅客創新高 專家憂變種病毒釀新疫情

下一則

棄用SAT、ACT 哈佛、南加大等名校入學申請爆增

延伸閱讀

變種病毒月底發威…疫情趨緩數周 又現新熱點

變種病毒月底發威…疫情趨緩數周 又現新熱點
美機場旅客創新高 專家憂變種病毒釀新疫情

美機場旅客創新高 專家憂變種病毒釀新疫情
舊金山居家避疫令一周年 市長布里德接種嬌生疫苗

舊金山居家避疫令一周年 市長布里德接種嬌生疫苗
伊州疫情緩 防疫可望鬆綁 但不會取消口罩令

伊州疫情緩 防疫可望鬆綁 但不會取消口罩令

熱門新聞

紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(Getty Images)

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

2021-03-11 22:54
馬里蘭州州長霍根(右)與韓裔妻子金有美出席猶太教「光明節」活動。(圖取自霍根臉書)

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

2021-03-14 22:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％