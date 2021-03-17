舊金山防疫一週年 居家點擊網路擁抱全世界

對照一年前舊金山觀光景點冷清的情景，隨著疫情趨緩，當地著名景點如藝術宮（Palace of Fine Art）等週末遊客逐漸增多。此圖為110年2月21日拍攝。中央社

去年3月16日左右，舊金山 灣區通報5起新冠肺炎病故，一年後的今天有逾5000人病故。當地去年宣布防疫 令後尚未完全解封，至今天屆滿一週年的集體防疫記憶包括「在家擁有全世界」。

「從3月17日起3個星期，民眾沒有特別需要則須居家避疫，多數商家將暫停營業。」舊金山灣區去年3月16日宣布居家防疫令（Shelter In Place），影響超過700萬人行動的防疫封鎖，成為全美第一個積極對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的地區。

原本預計3個星期的防疫期，一轉眼進入一週年，悲歡離合交織在疫情 生活中，最大的改變之一是「許多事情都濃縮在家裡完成」。料理暢銷作家與創業家「矽谷美味人妻」謝凱婷去年此時接受中央社記者訪問表示，「樂『關』以對」，在疫情不明的狀況下，在家防疫最安全。

防疫一年後，她告訴中央社記者，正向思考美國的疫情是讓許多人「在家擁有全世界」，以往要飛到全世界、透過旅行才能打開人脈或管理跨國公司，如今藉著視訊功能輔助可以完成。

危機蘊藏機會。對網路創業趨勢敏感的謝凱婷觀察，疫情營造「素人生態」、造就眾多自媒體，特別是在矽谷，為數眾多的工程師、醫師和學者等專業人士踴躍發聲，「想找專家討論問題，社群平台一撈就有」，加速傳統線下活動轉型到線上的潮流。

社群話題百家爭鳴、消費者行為在疫情之年發生巨大變化，舊金山當地人「閉關」一年來，從關心「網購口罩、商品」到「誰染疫、病逝」，現變成「怎麼登記打疫苗」？

一年前從舊金山到墨西哥的至尊公主號（Grand Princess）郵輪有乘客下船後死亡，疫情在社區傳播，讓美國人看到冠狀病毒的傳染力。一年之後，恐慌感慢慢消逝，很多人開始探詢「去哪裡玩才會沒有人」？

加州以紫色、紅色、橘色和黃色做為疫情風險的等級區分，以及逐步重啟經濟的指標。

一年前加州疫情處於最嚴重的紫色風險級別，一年後加州政府16日公布，全州仍有42個郡、相當於90%加州人仍處於紅色風險級別。

在舊金山灣區9個郡中，聖馬提歐郡（San Mateo County）今天成為第一個達到疫情趨緩的橘色級別地區，開放餐館、博物館提供50%容客率的室內服務等，對於當地防疫一週年帶來指標意義。