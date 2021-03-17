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美機場旅客創新高 專家憂變種病毒釀新疫情

編譯張君堯／即時報導
美國目前已有至少12州領導人基於疫情趨緩和疫苗接種人數的增加，選擇在本月放寬對疫情的限制。同時，美國運輸安全管理局指出，15日在全美各地的機場共計對120萬人進行篩查，若從11日開始計算，旅客總數已達640萬人、是疫情期間每五天中最多的一次。(Getty Images)
美國目前已有至少12州領導人基於疫情趨緩和疫苗接種人數的增加，選擇在本月放寬對疫情的限制。同時，美國運輸安全管理局指出，15日在全美各地的機場共計對120萬人進行篩查，若從11日開始計算，旅客總數已達640萬人、是疫情期間每五天中最多的一次。(Getty Images)

隨著近幾周因疫情死亡和住院人數漸減，美國民眾似乎逐漸鬆懈，除旅行人數達新高外，海灘上更可見到未戴口罩的遊客聚集，專家擔憂美國民眾「太早鬆懈」會引發另一波疫情，同時更危險的變種病毒也可能會再度重創美國防疫成果。

美國目前已有至少12州領導人基於疫情趨緩和疫苗接種人數的增加，選擇在本月放寬對疫情的限制。同時，美國運輸安全管理局指出，15日在全美各地的機場共計對120萬人進行篩查，若從11日開始計算，旅客總數已達640萬人、是疫情期間每五天中最多的一次。

此外，佛羅里達州的海灘也湧入大量旅客，管理邁阿密海灘的官員也擔憂，人群膨脹會導致防疫措施「蕩然無存」，種種對失去戒心的行為都可能為下一波疫情爆發的原因。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，從媒體報導看到有民眾開始享受春假、沒戴口罩盡情玩樂，但現在每天仍有大約5萬個確診案例，根本不能鬆懈。

急診醫師溫麟衍（Leana Wen）博士向CNN表示「未來疫情的發展實際上完全取決於人們是否在接種疫苗前，繼續戴口罩並避免室內集會」。

專家也表示，安全措施至關重要，因為如英國發現的「B.1.1.7」變種病毒如今正大肆傳播，縱使美國每天有超過200萬人接種疫苗，但每天約有5.5萬感染變種病毒的案例，由於它具有很高的傳染性，預計將於本月底或4月初成為美國最主要的變種病毒。

CDC前主任貝瑟（Richard Besser）指出，變種病毒得以擴散，原因就是民眾鬆懈防疫戒備，如未戴口罩、沒有保持社交距離等，並呼籲「如果我們能再堅持幾個月，就有足夠疫苗能讓全美成年人施打，到時候才能解除某些防疫措施」。

貝瑟認為倘若太早解禁，確診案例便將增加，現在許多歐洲國家就紛紛面臨疫情反彈，美國大可不必出現「同樣後果」。

根據上周公布的最新研究報告顯示，感染變種病毒之後的死亡率，比新冠病毒高出大約64%。

美國 疫情 變種病毒

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