圖輯／按摩院8死 亞裔女招誰惹誰？

亞特蘭大 16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡，其中至少有四名是亞裔 女性。警方當晚已逮捕一名21歲的男子，案發地點為員工以亞裔居多的按摩店，警方尚未確認是否涉及針對亞裔民眾的歧視 及仇恨犯罪。

亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡。(Getty Images)

不到一小時，警方在5時47分再獲報案，位派德蒙特路(Piedmont Road)上「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)也遭搶劫；員警獲報趕抵現場，發現三名女性遭槍殺。(歐新社)

亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡。(Getty Images)

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右先傳出槍擊案，四亞裔女性身亡一傷。(美聯社)

位於「黃金按摩水療館」對街的「芳香療法水療館」(Aroma Therapy Spa)也有另一人被開槍打死。(Getty Images)

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右先傳出槍擊案，四亞裔女性身亡一傷。(美聯社)