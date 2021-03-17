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亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

圖輯／按摩院8死 亞裔女招誰惹誰？

世界新聞網／輯

亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡，其中至少有四名是亞裔女性。警方當晚已逮捕一名21歲的男子，案發地點為員工以亞裔居多的按摩店，警方尚未確認是否涉及針對亞裔民眾的歧視及仇恨犯罪。

亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡。(Getty...
亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡。(Getty Images)

不到一小時，警方在5時47分再獲報案，位派德蒙特路(Piedmont Road)...
不到一小時，警方在5時47分再獲報案，位派德蒙特路(Piedmont Road)上「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)也遭搶劫；員警獲報趕抵現場，發現三名女性遭槍殺。(歐新社)

亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡。(Getty...
亞特蘭大16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，截至晚間已有八人死亡。(Getty Images)

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's ...
位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右先傳出槍擊案，四亞裔女性身亡一傷。(美聯社)

位於「黃金按摩水療館」對街的「芳香療法水療館」(Aroma Therapy Sp...
位於「黃金按摩水療館」對街的「芳香療法水療館」(Aroma Therapy Spa)也有另一人被開槍打死。(Getty Images)

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's ...
位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右先傳出槍擊案，四亞裔女性身亡一傷。(美聯社)

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長辦公室16日晚間宣布，警方...
喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長辦公室16日晚間宣布，警方在亞特蘭大南部約150哩的喬治亞州克瑞斯普郡(Crisp County)，逮捕涉嫌的21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)。(美聯社)

亞裔 亞特蘭大 歧視

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