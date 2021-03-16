世界OnAir／歧視犯罪如火燎原 「所有族裔都是受害者」

針對亞裔長者頻遭襲擊，抗議民眾在西雅圖華埠舉牌，呼籲停止種族仇恨。Getty Images

新冠病毒爆發滿一年，隨著越來越多人接種疫苗，疫情似乎走到黑暗盡頭；然而針對亞裔 的仇恨犯罪，卻在此時愈演愈烈。亞裔尤其是華裔，面對先前被貼上病毒標籤後，又面對生命財產的威脅，沉痛之餘，有許多值得反思之處。

年初，加州發生一系列針對年長者的犯罪事件，受到全國關注。尤其二月一名非裔 嫌犯連續撞倒屋崙華埠 三名老人，隨著視頻的散播，引起亞裔社區的憤怒。香港影星吳彥祖甚至自掏2.5萬美元懸賞，並呼籲亞裔要有所行動。

其實從去年三月起，針對亞裔的歧視 便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？例如屋崙華埠案，其中一位被撞的92歲老人，後來證實是西裔，而該名非裔嫌犯，則被查出犯案累累，但多屬隨機犯罪。

或許從事件的表面看來，施暴亞裔的都是非裔，但我們該如何看待，才不致傷害兩個族裔之間的情感？學者認為，很重要的一點是，應把事件視為「個體」，而非擴及到「族裔」；正如華裔曾深受「中國病毒」標籤之痛，自然也不應把所有非裔都貼上罪犯的標籤。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。劉先進表示，「所有族裔都是隨機犯罪的受害者」，面對各種犯行，亞裔不要變「啞裔」，「發聲」是最好的解決之道；舉辦活動、寫信給官員、民意代表，英文好的二代移民可以提供協助報警或翻譯，讓受害者聲音能傳遞出去。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。