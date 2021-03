莫德納：第一批臨床試驗志願者已施打兒童疫苗

莫德納藥廠16日宣布,採用「信使RNA」(mRNA)技術生產的兒童版新冠疫苗,已有第一批臨床試驗志願者接種。(美聯社)

莫德納 藥廠(Moderna)16日宣布,採用「信使RNA」(mRNA)技術生產的兒童版新冠疫苗 ,已有第一批臨床試驗志願者接種。莫德納表示,計畫在美國 、加拿大募集年齡在6個月以上、12歲以下,總共大約6750名兒童參加疫苗試驗。

莫德納的兒童疫苗研究是與美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)及生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority,BARDA)合作進行。

莫德納在聲明中指出,「兒童疫苗研究計畫」(KidCOVE)的mRNA-1273疫苗已進入2/3階段(Phase 2/3),了解疫苗是否能對6個月以上、12歲以下兒童產生抵抗新冠病毒的保護效果。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)在新聞稿中說,對於mRNA-1273疫苗第2/3階段在美加地區健康孩童身上展開試驗感到欣慰。他也說,感謝美國國家過敏和傳染病研究院與生物醫學高級研究與發展管理局的共同合作。

莫德納第2/3階段兒童疫苗試驗將分為兩個部分,第一個部份為開放式試驗(open label),劑量遞減、施打年齡逐漸下降,第二部份則為隨機分派、觀察者盲測(randomized, observer-blind),安慰劑與控制組對照的擴大研究。

研究重點在於評估相隔28天、分兩劑施打的mRNA-1273疫苗安全性,耐受性( tolerability)、反應原性(reactogenicity)與藥效。