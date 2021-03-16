CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例

美國疾病管制與預防中心主任瓦倫斯基。(美聯社)

傳染力更強，致命威脅更高的英國變種病毒 B.1.1.7正在美國 迅速流竄，某些地方政府卻宣布全面解除防疫措施。美國疾病管制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)15日接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，根據估計，英國變種病毒可能在三月底或四月初，成為美國主要確診感染案例。

根據疾管中心疫情追蹤統計，截至目前為止，英國變種變毒已在全美48州及華府特區、波多黎各出現感染案例。

前疾管中心主任貝瑟(Richard Besser)15日受訪時表示，變種病毒得以擴散，原因就是民眾鬆懈防疫戒備，例如不戴口罩、沒有保持社交距離。

貝瑟說：「如果我們能再堅持幾個月，就有足夠疫苗能讓全美成年人施打，到時候才能解除某些防疫措施。」

他表示，倘若太早解禁，確診案例便將增加，現在許多歐洲國家就紛紛面臨疫情反彈，「美國大可不必出現同樣的後果」。

報導指出，上周公布的最新研究報告顯示，感染變種病毒之後的死亡率，比新冠病毒高出大約64%。

另一項15日發表於科學期刊「自然」(Nature)也指出，如果排除年齡、性別等其他因素，患者感染英國變種病毒的死亡率，比其他變種病毒死亡率高出55%。

美國有線電視新聞網報導，全美至少已有12州本月內已經宣布放寬防疫措施，引述理由包括疫情已有改善、越來越多當地民眾完成疫苗接種等。

隨著學校放春假，佛羅里達州以及氣候暖和的地區，近來已出現第一批春假遊客，但同一時間英國變種病毒感染案例卻持續增加。

瓦倫斯基說，從媒體報導看到有民眾開始享受春假，沒戴口罩盡情玩樂，「但這樣的事情所出現的時空環境，卻是每天仍有大約5萬個確診案例之際」。