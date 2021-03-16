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臉書高層吐露心聲：查克柏格是統治20億人的國王

中央社／洛杉磯16日綜合外電報導
臉書執行長查克柏格。 美聯社
臉書執行長查克柏格。 美聯社

美國右翼組織最近公布影片顯示，臉書一名高層告訴臥底記者，臉書「太過強大」，美國聯邦政府應介入分拆這家公司，因為臉書執行長查克柏格是「統治20億人的國王」。

美國右翼臥底調查組織「真理計畫」（Project Veritas）新公布的錄影影片顯示，臉書全球計畫（Global Planning）負責人湯瑪斯（Benny Thomas）過去幾週對臥底記者直言不諱。

湯瑪斯在影片中提及：「我效力的公司正在全世界造成許多損害。它正在做很多好事，但同時也造成許多損害。」

他指出：「我的意思是，歷史上從來沒有出現過統治20億人的國王，但查克柏格（Mark Zuckerberg）是這樣的國王。」

湯瑪斯表示：「他（查克柏格）現年36歲，對於一個36歲的人來說那太超過了…你不該擁有掌控20億人的權力。我認為這是錯的。」

他堅稱，臉書旗下平台「需要成為分離的公司」，例如Instagram、Oculus及WhatsApp，因為「它們結合在一起時太過強大」。他宣稱：「我會分拆這家公司，我會解除查克柏格的執行長職位。」

湯瑪斯還說，他預計臉書現在面臨的各種訴訟將「纏訟多年」，並預料在政府介入方面「什麼都不會發生」，因為政客們將會「繼續抗爭」。

他指出：「政府需要介入，並分拆谷歌（Google）和臉書。我將會賺得比較少，但這對全世界是更好的事。」

記者問及：「為何你如此認為？」湯瑪斯回答說：「臉書和谷歌太過強大，需要讓它們不那麼強大。」

臉書 查克柏格 美國

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