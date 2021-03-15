全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案

圖為夢想生在最高法院前示威。(Getty Images)

國會眾院 本周將就兩項移民 改革法案表決，包括給兒時來美的無證移民提供入籍渠道，以及為無證農業勞工提供申請合法身分的體系，這將是本屆國會受理的首批移民改革法案，也是拜登 政府在國會尋求全面移民改革的首次試水，兩黨在過去十年均未協商出共識。

法案其一「美國夢與承諾法案」(American Dream and Promise Act)，曾於2019年在眾院表決通過，當時還獲七名共和黨支持；該法案將給兒時來美的無證移民，即「夢想生」，以及因人道主義保護生活在美國的無證移民，或臨時保護身分者(TPS)等250萬人，提供入籍渠道。

另一項法案「農場勞動力現代化法案」(Farm Workforce Modernization Act)，將為超過100萬無證農場勞工提供申請合法身分的體系，但需要他們過去兩年來，在美國農業領域工作至少180天。

眾院討論這兩項法案正逢美墨邊境無證孩童非法入境激增，聯邦政府資源緊張，拜登政府不得不調動聯邦急難管理局(FEMA)協助，照顧拘留在邊境的無證兒童。

移民分析人士指，相比拜登早先揭曉的全面移民改革法案，這兩項法案的內容是移民改革最受「歡迎」的政策，具有一定的兩黨共識；許多民主黨議員表示，應先嘗試通過這類「零碎」的移改法案，因為比起全面移改，這些法案更有可能獲得共和黨的支持。

不過進步派與移民改革維權人士依舊在推動國會通過更廣泛的移改措施，包括參院民主黨正考慮在今年稍晚，透過「和解程序」(reconciliation process)讓相關移改措施過關，如此就不需要60票支持，而是簡單多數票即可。