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佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

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佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

編譯林育正／綜合14日電
佛奇博士對未來疫情好轉仍持保留態度。(Getty Images)
佛奇博士對未來疫情好轉仍持保留態度。(Getty Images)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)14日表示，佛奇也對部分地區放寬防疫措施表示警告，但透露社交距離可能從六呎縮短至三呎。

他也希望前總統川普運用他在共和黨選民間的高人氣，鼓勵民眾接種新冠疫苗

目前已有多個州解除強制戴口罩等或限制室內群聚等防疫措施，但佛奇表示雖然疫情正朝著正確的方向減緩，但目前的確診人數仍高，還無法聲稱已在這一仗奪下勝利。他說：「雖然確診數快速下降，但你絕不能認為一切安好。」

他更以美式足球賽比喻，「你不能才衝到五碼就開始砸球慶祝，要一路殺進達陣區。」近期七天平均確診數約5萬7000例，為去年10月以來的新低，更已有超過1億500萬人接種疫苗。

除此之外，佛奇也透露聯邦疾病防治中心(CDC)發現有最新研究指出，社交距離僅需3呎，便能達到與6呎相同的效果，CDC也自行著手展開研究。他說：「當有足夠資料證明3呎就夠，那便會按此實施。」

另外，民調顯示，共和黨選民和非裔民眾有較高的比例，對疫苗安全性抱持懷疑態度。對此，佛奇表示他無法理解為何部分民眾如此抗拒疫苗。

他說：「疫苗有什麼問題？這能拯救數百萬條生命。疫苗不只安全，防護力達94%至95%，我真的無法理解為什麼不接種。」

佛奇認為若前總統川普發聲鼓勵接種，將為抗疫工作「扭轉戰局。」佛奇表示：「如果他親自出面說『去接種疫苗，這對你自己、家人和全國同胞的健康非常重要』，將能帶來龐大影響力。相信許多他的支持者會聽他的。」

川普過去曾鼓勵民眾接種，兩周前在佛羅里達州的保守派政治活動上再次呼籲；不過他並沒有像其他政治官員，將接種的畫面在電視上播放。川普總統夫婦卸任前已在白宮接種。

佛州羅德岱堡市的海灘本月初已擠滿人潮。(Getty Images)
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佛奇 疫苗 川普

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