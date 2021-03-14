特斯拉去年無視禁令開工後 至年底450名員工確診

儘管去年5月地方政府仍在實施居家避疫令，但特斯拉執行長馬斯克仍強硬宣布，該公司在美國的唯一一座組裝廠復工。路透

美國電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克 去年5月無視地方政府防疫禁令，堅持讓該公司在加州阿拉米達郡費利蒙市（Fremont）的工廠復工 ，如今數據顯示，截至去年底這座工廠有450名員工感染新冠肺炎病毒。

科技網站The Verge報導，阿拉米達郡當地的公衛官員去年3月實施防疫管制措施，規定只有民生必需產業可以繼續營業。特斯拉起初未遵守規定，但最終在3月23日關閉這座位於費利蒙市的組裝廠。

不過，一個多月後，特斯拉不顧當局禁令，又讓這座組裝廠開始營運。馬斯克當時推文表示：「我會和大家（工廠員工）站在同一陣線，若有人得被捕，要抓就抓我好了。」

儘管特斯拉的復工計畫後來獲當局批准，但這座工廠在違反當地政府的防疫禁令下，已營運了一段時間。

曾在去年抨擊居家避疫令的馬斯克，一度揚言要將這座費利蒙組裝廠遷出加州。此外，特斯拉去年5月9日還告上聯邦法院，主張這座組裝廠所在的阿拉米達郡越權阻止復工，但不到兩周後卻撤告。

如今，根據法律網站PlainSite，儘管該工廠去年5月的新冠肺炎確診病例僅10人，但確診人數持續攀升，到了12月新增125人；去年5月至12月一共450人確診；該工廠員工約1萬人。

特斯拉也因要求員工在疫情期間上班而招致抨擊。儘管該公司當時承諾，若員工不放心回到工作崗位，也可待在家裡，但據華盛頓郵報去年6月底和7月的報導，那些擔憂染疫而待在家的員工，都收到解雇通知。