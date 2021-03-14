我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美機場單日135萬人辦理登機 創一年來新高

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

亞裔創作者花6年多 捕捉華埠銀髮族穿搭和故事

中央社舊金山12日專電
「華埠靚靚」（Chinatown Pretty）一書與同名社群平台，捕捉記錄美國華埠的長者之美。（魯慧攝影、提供/中央社）
「華埠靚靚」（Chinatown Pretty）一書與同名社群平台，捕捉記錄美國華埠的長者之美。（魯慧攝影、提供/中央社）

穿著一雙綠色潮鞋的「灰姑娘」吸引了兩位亞裔創作者目光，她們6年多來在街頭攝影和採訪，捕捉唐人街銀髮族的風采和生命故事。她們說，今天就告訴祖母「妳很漂亮」。

華埠靚靚」（Chinatown Pretty）由住在舊金山的亞裔攝影師魯慧（Andria Lo）掌鏡，越南後裔維拉麗．盧（Valerie Luu）寫作，她們接受視訊採訪，分享熱情踏遍北美大城市唐人街的紀錄。

她們最初的創作靈感來自一雙「綠色潮鞋」的足跡，鞋子主人是兩人口中的「灰姑娘」，後來成為「華埠靚靚」的第一位受訪對象。

那名資深「灰姑娘」譚女士向她們透露，「太喜歡那款鞋，一口氣買了10雙，一直穿、直到穿壞」。

「鞋子衣服會說故事」，另一位受訪的女性長者在丈夫過世後第一次外出，洋蔥式地搭上玫瑰花針織的黑底毛衣、紫色背心、赭色帽子，都是丈夫生前喜歡的亮色系，讓她猶如披著「保護毯」出門。

兩人都是成年才與唐人街結緣。唐人街也稱中國城或華埠，是早期華人等移民美國之後形成的經濟與生活圈，並成為當地觀光景點。維拉麗．盧12年前搬到舊金山中國城，從事餐館經營；魯慧自大學畢業後擔任餐飲美食攝影師。兩人因工作認識，從2014年開始，趁著休假期間跑遍舊金山、奧克蘭、洛杉磯、芝加哥、紐約和溫哥華的傳統華埠。

照片主要以走過人間歲月的女性長者、少數男性長者為拍攝對象。那些大花大紅、帶點歷史感、或巧思創意的手作衣服，藏著她們的過往、退休前的生活、移民的歷程；包裹著工作、戰爭和離別的故事，以及這一年來歷經的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情。

作者維拉麗．盧說，她們想記錄人口密集大都市裡的人際互動與奇緣偶遇，鏡頭下的長者有人經歷過戰爭、有人見證過其他的疫情，「我看到他們依舊面對挑戰，把生活過得充實」。

魯慧則從拍攝銀髮人生的故事中獲得啟示，「當有一天自己進入人生的黃金時期，希望能持續積極生活、保持獨立」。

從外表穿著去認識街頭偶遇的長者並不如想像中容易，過程中她們幾乎被9成的長者拒絕，兩人花了5年採集資料，一年多的時間整理出書、去年9月出版，並持續更新社群平台的內容。

疫情以來特別是針對亞裔長者的仇恨犯罪激增，美國總統拜登昨天譴責「這不是美國作風」。她們兩人的攝影和文字紀錄恰成為一種對亞裔長者的關懷和支持，並向全世界的長者致敬。

人生難免變老，時光經常不待人。她們說，趁著現階段居家的時間較長，大家不妨多聽長輩的故事，今天就以視訊電話或當面告訴奶奶、阿嬤，「妳很漂亮」。

「華埠靚靚」（Chinatown Pretty）一書在疫情期間的2020年9月出...
「華埠靚靚」（Chinatown Pretty）一書在疫情期間的2020年9月出版，向長者致敬，作者是越南後裔維拉麗．盧（右，Valerie Luu）、攝影師為魯慧（Andria Lo ）。（Phoebe Wong提供/中央社）

華埠 亞裔 攝影

上一則

拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回

延伸閱讀

華人店遭非裔砸毀 民眾擔心遭報復 拍照不報警

華人店遭非裔砸毀 民眾擔心遭報復 拍照不報警
中華公所 為華埠4郵區長者預約接種疫苗

中華公所 為華埠4郵區長者預約接種疫苗
搶劫重罪變盜竊輕罪 華人怒吼：堅決反對SB82提案

搶劫重罪變盜竊輕罪 華人怒吼：堅決反對SB82提案
華埠小商業苦撐 李兆祥致信布里德 籲5/1前恢復運營

華埠小商業苦撐 李兆祥致信布里德 籲5/1前恢復運營

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(Getty Images)

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

2021-03-11 22:54
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55
拜登簽署1.9兆美元紓困方案， 多數美國人獲得1400美元的支票，最快周末入帳。(美聯社)

何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

2021-03-11 18:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情
全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議

全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議
CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位

CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位