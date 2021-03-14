亞裔創作者花6年多 捕捉華埠銀髮族穿搭和故事

「華埠靚靚」（Chinatown Pretty）一書與同名社群平台，捕捉記錄美國華埠的長者之美。（魯慧攝影、提供/中央社）

穿著一雙綠色潮鞋的「灰姑娘」吸引了兩位亞裔 創作者目光，她們6年多來在街頭攝影 和採訪，捕捉唐人街銀髮族的風采和生命故事。她們說，今天就告訴祖母「妳很漂亮」。

「華埠 靚靚」（Chinatown Pretty）由住在舊金山的亞裔攝影師魯慧（Andria Lo）掌鏡，越南後裔維拉麗．盧（Valerie Luu）寫作，她們接受視訊採訪，分享熱情踏遍北美大城市唐人街的紀錄。

她們最初的創作靈感來自一雙「綠色潮鞋」的足跡，鞋子主人是兩人口中的「灰姑娘」，後來成為「華埠靚靚」的第一位受訪對象。

那名資深「灰姑娘」譚女士向她們透露，「太喜歡那款鞋，一口氣買了10雙，一直穿、直到穿壞」。

「鞋子衣服會說故事」，另一位受訪的女性長者在丈夫過世後第一次外出，洋蔥式地搭上玫瑰花針織的黑底毛衣、紫色背心、赭色帽子，都是丈夫生前喜歡的亮色系，讓她猶如披著「保護毯」出門。

兩人都是成年才與唐人街結緣。唐人街也稱中國城或華埠，是早期華人等移民美國之後形成的經濟與生活圈，並成為當地觀光景點。維拉麗．盧12年前搬到舊金山中國城，從事餐館經營；魯慧自大學畢業後擔任餐飲美食攝影師。兩人因工作認識，從2014年開始，趁著休假期間跑遍舊金山、奧克蘭、洛杉磯、芝加哥、紐約和溫哥華的傳統華埠。

照片主要以走過人間歲月的女性長者、少數男性長者為拍攝對象。那些大花大紅、帶點歷史感、或巧思創意的手作衣服，藏著她們的過往、退休前的生活、移民的歷程；包裹著工作、戰爭和離別的故事，以及這一年來歷經的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情。

作者維拉麗．盧說，她們想記錄人口密集大都市裡的人際互動與奇緣偶遇，鏡頭下的長者有人經歷過戰爭、有人見證過其他的疫情，「我看到他們依舊面對挑戰，把生活過得充實」。

魯慧則從拍攝銀髮人生的故事中獲得啟示，「當有一天自己進入人生的黃金時期，希望能持續積極生活、保持獨立」。

從外表穿著去認識街頭偶遇的長者並不如想像中容易，過程中她們幾乎被9成的長者拒絕，兩人花了5年採集資料，一年多的時間整理出書、去年9月出版，並持續更新社群平台的內容。

疫情以來特別是針對亞裔長者的仇恨犯罪激增，美國總統拜登昨天譴責「這不是美國作風」。她們兩人的攝影和文字紀錄恰成為一種對亞裔長者的關懷和支持，並向全世界的長者致敬。

人生難免變老，時光經常不待人。她們說，趁著現階段居家的時間較長，大家不妨多聽長輩的故事，今天就以視訊電話或當面告訴奶奶、阿嬤，「妳很漂亮」。