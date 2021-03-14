拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回

北韓領導人金正恩。(美聯社)

美國 總統拜登 政府高層官員今天向路透社透露，北韓 迄今尚未對拜登從2月中旬展開檯面下的外交接觸做出回應，包括對平壤駐聯合國代表團在內。此事先前從未被報導過。

美方迄今尚未成功接觸平壤當局的消息曝光，讓外界質疑拜登將如何處理美國與北韓間因北韓核武和彈道飛彈計畫而日益加劇的緊張關係。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）下周將出訪南韓和日本，這兩國對北韓核子軍火庫的憂心預料將成為會談的重要議題。北韓對美方「已讀不回」，也讓這場出訪多了一層考量面。

拜登政府高層官員在匿名情況下對美方的這項外交努力提供少量細節，但這名官員表示，美方從2月中旬開始「透過各種管道想要接觸北韓政府，包括在紐約」。聯合國總部位於紐約。

這名官員說：「截至目前，我們尚未收到來自平壤當局的任何回應。」

北韓駐聯合國代表團並未立即回應路透社的置評要求。

截至目前為止，拜登政府在公開描述美方對北韓採取的舉動方面一直相當謹慎，表示在前總統川普與北韓領導人金正恩史無前例的往來後，美方正在進行全面性的政策檢視。

川普先前企圖說服北韓放棄核武的努力已宣告失敗。

拜登政府這名官員指出，美國與北韓間似乎已經超過一年沒有積極對話，包括川普政府執政末期，儘管美方在這段期間多次企圖與北韓交涉。

至於平壤當局迄今默不作聲，會如何影響拜登政府的北韓政策檢視，這名美國官員拒絕對此提出推測。這項檢視預計將在接下來幾周內完成。