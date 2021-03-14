無伴移民兒童數量大增 拜登政府派救難單位支援

美國總統拜登。美聯社

由於跨越美墨邊界入境美國 的無伴移民 兒童數量暴增，讓處置場所吃不消，美國總統拜登（Joe Biden）的政府今天下令聯邦緊急事故管理總署（FEMA）協助處理問題。

法新社報導，美國當局遭批評把移民兒童長時間關在過度擁擠的收容場所。在此情況下，國土安全部 長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）要求FEMA出面支援，暫時收容數以千計隻身跨越美國和墨西哥邊界的孩童。

根據路透社，FEMA一般任務為因應洪水、風暴和其他重大災害。

目前衛生及公共服務部（HHS）一共扣留約8800名移民兒童，另有數百名兒童受美國海關與邊境保護局（CBP）管理，而且每天持續有人入境。

光是今年2月，海關與邊境保護局就在南部邊界拘留9457名無人陪伴的移民兒童。

現在各場地都已過度擁擠，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限制又加劇當局的挑戰。

國土安全部發布聲明表示，FEMA將參與一場為期90天的行動，以確保這些孩童都獲得安全庇護，並被轉交給能照顧他們的人，一般是已經住在美國的親戚。

國土安全部還說：「聯邦政府正在回應西南部邊界人員抵達數量破紀錄的情形，包括無人陪伴（入境）的孩童。」

「由於中美洲北三角國家（Northern Triangle，指瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多）的暴力、天然災害、糧食不足、貧窮等情形維持不斷，自2020年4月起，在邊界查緝到的移民數量持續增加。」

上任近2個月的拜登政府正面臨移民增加的壓力。他拒絕延續前總統川普（Donald Trump）對無證移民「零容忍」的政策，似乎令移民受鼓勵嘗試入境美國。

現在成人移民與家庭一被逮到，還是會被送回墨西哥，但美國當局會處置無人陪伴的兒童，協助他們住進美國親戚家。