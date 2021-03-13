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CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位

編譯黃嘉洵／綜合外電
高盛預期，美國2021年經濟成長率上看6.9%，有望寫下1984年以來的最佳表現。美聯社
高盛預期，美國2021年經濟成長率上看6.9%，有望寫下1984年以來的最佳表現。美聯社

過去數十年以來，中國經濟擴張速度始終居美國之上；然而，隨著疫後復甦力道轉強，美國有望在2021年扭轉態勢，趁勢奪回全球經濟火車頭的寶座。

CNN報導，隨著新冠疫苗接種進度加速，以及拜登規模1.9兆美元的紓困案順利推動，經濟學家相繼上調美國經濟預估成長率。

高盛預期，美國2021年經濟成長率上看6.9%，有望寫下1984年以來最佳表現，摩根士丹利更看好經濟成長7.3%，超過北京政府今年保守的經濟成長目標6%。重點是，相較於路孚特（Refinitiv）訪調經濟學家預估的中國經濟成長率8.4%，華爾街對美國經濟的預估值可說已經不再離中國那麼遠。

這意味美國GDP成長率有望追上、甚至凌駕中國。背後意義斐然：美國經濟體成熟許多，加上自金融海嘯後便被中國爆發性的成長甩在後頭。

對美國大眾而言，這個樂觀假設象徵歷經慘澹的2020年後，美國將迎來更強健的勞動市場及更繁榮的經濟展望。摩根士丹利預估，美國失業率今年底將降至5%以下，2022年底更低於4%。

美國上回經濟成長率最「接近」中國的一次，是在網路泡沫時期。根據世界銀行，美國1999年的GDP成長率為4.8%，中國則是7.7%；美國經濟成長速度早自1976年就開始落後中國。

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