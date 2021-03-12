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美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

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美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

編譯陳韻涵／綜合12日電
阿斯特捷利康研發的新冠疫苗尚未在美國獲批准，但美國政府不肯釋放大批存貨給歐洲。(歐新社)
阿斯特捷利康研發的新冠疫苗尚未在美國獲批准，但美國政府不肯釋放大批存貨給歐洲。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)宣布，全美12日達成接種1億劑新冠疫苗的里程碑，約3500萬人完成且完全接種，占總人口13.5%，另有逾6590萬人至少注射了兩劑式疫苗的其中一劑；但與此同時，美國在確保所有國人接種前，也因為不同意先釋出數千萬劑尚未獲食品暨藥物管理局(FDA)批准的阿斯特捷利康疫苗，給疫苗短缺國家使用，引發爭議。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)證實，接獲來自各國的疫苗需求但未答應，因為拜登總統的要務，是確保國人優先接種。

兩劑式的阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗已經獲得歐盟(EU)及世界衛生組織(WHO)的緊急使用授權，但美國並未核准此疫苗，因此目前即使囤積數千萬劑阿斯特捷利康疫苗，無法輸出給其他國家；美方表示，FDA目前核准的三款疫苗，分別是輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗，以及嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗，夠讓所有美國成人在5月底前接種，並期望在7月底前讓所有國民完成接種。

各國對於新冠疫苗的需求日增，拜登政府的作法讓無法取得疫苗的盟邦感到沮喪，稱這些疫苗應該現在就運往海外救人；而美國拒絕分享疫苗，是否會為競爭對手俄羅斯和中國創造新的地緣政治優勢的探討，也越來越多。

阿斯特捷利康表示，美國製的疫苗為美國政府「所有」，送往國外需要白宮同意；該藥廠發言人維尼亞(Gonzalo Viña)表示，「據我們了解，其他政府已聯繫白宮，盼美方給予阿斯特捷利康疫苗，我們已請政府周詳考慮。」

27個歐盟成員國亟欲在前總統川普下台後，修復跨大西洋夥伴關係，但疫苗議題仍是燙手山芋；部分歐盟國家認為，拜登形同在延續川普的「美國優先」政策。

「我們希望確認保有最大彈性，供過於需且準備好對國民提供疫苗」莎奇說，「美國每天仍有約1400人病歿，各國此時當然有疫苗需求，少數國家已提出請求，但美國政府沒有提供給任何國家，這是我國政策的重點與優先事項。」

CDC數據顯示，全美疫苗接種在12日達成里程碑，當局已對國人施打1億劑疫苗；川普政府任內打了1650萬劑，助拜登在就任百日內達成接種1億劑的目標。

CDC表示，65歲以上的長者中，有超過32%的人完成接種，逾61%的人至少接種一劑；這項成果很驚人，因為美國新冠病歿人數約80%為65歲以上的人。

阿斯特捷利康研發的新冠疫苗在美尚未獲批准，但歐洲國家急需更多疫苗，希望能取得美國...
阿斯特捷利康研發的新冠疫苗在美尚未獲批准，但歐洲國家急需更多疫苗，希望能取得美國的存貨。(Getty Images)

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