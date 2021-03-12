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4月移民排期 職業移民中國出生第一優先有名額

記者張筠／華盛頓報導
國務院12日發布4月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）
國務院12日發布4月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

國務院12日公布2021年4月移民排期，親屬移民多項推進，幅度在一周到兩周多不等，第一優先、第二優先2-B類皆前進兩周多，第二優先2-A類無需排期，第三優先推進一周，第四優先前進一周多；職業移民中國出生多項有推進，或有名額，無需排期，其中第二優先和第三優先均推進一個多月，第一優先、第三優先和第四優先均有名額，無需排期；職業移民中國出生第五優先非區域中心和區域中心均原地踏步；職業移民非中國出生各項皆有名額，無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進兩周多；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進兩周多；

第三優先(公民已婚子女)前進一周；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進一周多。

職業移民類：

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)推進一個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)有名額，無需排期，非中國出生也有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心均原地踏步；非中國出生的區域中心和非區域中心均有名額，無需排期。

中國 移民 國務院

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