拜登發表疫情一周年演說 譴責惡意歧視和怪罪亞裔

拜登向全國發表電視談話。路透

拜登 總統11日晚間向全國發表電視談話，紀念全美因新冠肺炎疫情封鎖一周年。拜登在演說中特別譴責針對亞裔美國 人的仇恨犯罪增加，要求歧視行為必須立即停止。

拜登在演說一開始說，「我們都失去了一些東西。我知道這很難。我真的懂」，如同他以往的習慣，他提到他隨身帶著的一張紙，上面寫著死於新冠肺炎的美國人數，他表示相當同情。但他也以充滿希望的口吻說，「在黑暗中找尋光芒是一件相當符合美國價值的事，事實上，這可能是最符合美國價值的事」。

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拜登接著譴責因疫情導致的種族歧視問題，他說，「亞裔美國人遭受惡意仇恨攻擊、遭到騷擾、怪罪，被當成替罪羔羊。這是不對的，不符合美國價值的，必須停止」。

此外，拜登表示，他有望實現競選承諾，在上任60天內，向美國人注射1億劑疫苗 ，並正式宣佈，所有美國成年人將可在5月1日前施打新冠疫苗。

拜登還承諾，在5月前會重啟大多數學校，並敦促國會批准另外的1700億美元教育經費。

拜登依舊不忘拿出隨身攜帶的口罩，呼籲所有美國民眾繼續帶著口罩，做好自己的本分，並說：「如果我們不保持警惕，情況發生變化，我們可能必須恢復限制以回到正軌。但是拜託，我們不想再來一次」。

拜登催促美國人民快去接種疫苗，並承諾，在疫苗施打計畫順利進行後，美國人可望在今年7月4日國慶前解封，並在國慶日當天舉行團體派對共同慶祝。他表示，那天不僅是為了慶祝國家獨立，還是為了慶祝獨立於新冠病毒。