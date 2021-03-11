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美中會談 美預期台灣等主題「對話艱難」 但會直言

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美中18日會談 美預期台灣等7主題「對話艱難」 但不會欲言又止

記者張文馨／華盛頓報導
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：拜登總統、國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文。(美聯社)

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日表示，預期下周的美中外交高層會議會有些艱難的對話；在討論美中立場分歧的議題時，美國將直言不諱，也希望探索合作領域；美中交往不是為談而談，希望北京嚴肅看待會談目標。

美中18日舉行外交高層對話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅，在阿拉斯加州的安克拉治市見面，這是拜登政府上任以來首次美中高層面對面會議。

「我預期這將有些艱難的對話。」普萊斯表示；他將香港、新疆、西藏、施壓台灣、侵犯人權、南海和新冠病毒起源等，稱為美中之間的「難題」。

談到即將到來的美中雙邊對話，普萊斯說，有關北京挑戰安全繁榮與價值觀的行徑，美國會坦率表達看法，此外，美國希望在利益重疊之處尋找合作空間，包含氣候變遷，重點是，美中交往不是為談而談，希望北京方面嚴肅看待會談目標，也要嚴肅看待北京長年以來老是想改變美中關係基調一事。

普萊斯說，在與中國討論分歧的議題時，美國必然直言不諱；正如同布林肯所說，美中關係是多面向的、從根本上競爭的、對抗的，在部分領域是有機會合作的，普萊斯說，這些要素都可能包含在18日的會議中。

普萊斯表示，價值觀是力量的重要來源，美國與盟友和合作夥伴和諧相處，執言捍衛盟友，當面臨和共享甚至普世價值與違背時，譴責中國，無論是新疆、香港或台灣等議題，美國會發表意見也會採取具體行動。

普萊斯表示，當下的美中關係建立在競爭基礎之上，經濟與安全都是主要競爭領域，雙邊關係在此當然是敵對的，但當然也有合作空間，所以美中關係是多面向的。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，對於中國令人憂心的領導作為，美國不會欲言又止，無論是台灣，或是最近傷害香港民主。

莎奇表示，「處理維吾爾族穆斯林遭受的種族滅絕，將成為下周討論的主題。」

美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中...
美中兩國主管外交事務的高層官員18日將在阿拉斯加會面，為拜登總統上任後首次。圖中右起為：中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國家主席習近平、外長王毅。(Getty Images)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 北京 中國 布林肯 王毅

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