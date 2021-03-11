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參院外委會通過提名 美準副國務卿主張抗中曾訪台

中央社華盛頓11日專電
資深外交官雪蔓。(路透)
資深外交官雪蔓。(路透)

美國參院外委會今天通過資深外交官雪蔓出任副國務卿人事案。雪蔓視中國為挑戰，主張美國須與之競爭，也應在南海與人權上對抗中國。她曾在2016年訪問台灣，並與總統蔡英文會面。

參議院外交委員會今天審議副國務卿提名人雪蔓（Wendy Sherman）人事案。部分議員雖因雪蔓過去是2015年伊朗核子協議主要談判代表，反對她出任副國務卿，但外委會最終仍以14比8的票數通過她的提名。

現年71歲的雪蔓外交資歷豐富。她曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任主責政治事務的國務次卿，先前也在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任北韓政策協調官員。

卸下國務次卿職務後，雪蔓曾在2016年12月造訪台灣，出席由外交部協辦、台美日智庫合辦的「台美日暨亞太區域夥伴安全對話研討會」，並擔任專題演講貴賓。研討會隔日蔡總統特別在總統府接見雪蔓。

在參院外委會3日召開的人事聽證會上，雪蔓曾說明她的對中立場。她表示，美國兩黨都認同中國是美國一大挑戰，美國必須與之競爭並勝出。

雪蔓指出，這包含確保中國無法駭進美國網絡、無法竊取美國商業機密；必要時美方也須在南海、人權議題上挑戰並對抗中國。但她認為，美中會需要在小部分領域合作，包含全球衛生，但要從取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情真相做起。

雪蔓在聽證會上也承諾，若提名獲參議院同意，她未來會充分有效地對負責打壓香港民主人權的中國官員實施制裁措施。

參議院外委會今天也以口頭表決方式，無異議通過麥肯伊（Brian McKeon）出任主管「管理與資源」的副國務卿一職。麥肯伊曾在2009年至2012年間擔任時任副總統拜登（Joe Biden）的副國安顧問。

美國國務院在國務卿之下設有2個副國務卿職位，一個為雪蔓獲提名出任的主要副國務卿位置，另一個為主管「管理與資源」的副國務卿職位。2位副國務卿在必要時都能夠頂替國務卿職務。

雪蔓與麥肯伊的人事案接下來將送至參議院全院審議，若獲得過半數參議員支持即算過關。

國務卿 美國 中國

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