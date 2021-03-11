紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

一年前，華盛頓州西雅圖 是全美最早爆發新冠疫情 的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散，全國最早通報的19起染疫死亡案例中，絕大多數來自西雅圖。一年後的現在，全美規模最大20個城市都會區的染疫死亡率排行榜，西雅圖地區死亡率是最低的。紐約時報分析，倘若過去一年裡，美國其他地區也循西雅圖模式對抗疫情，全美染疫死亡人數估計可減少30萬例。

紐約時報指出，美國發生疫情這一年間，前總統川普主政的白宮低調處理疫情，其他政治領袖則對應該如何控制疫情意見衝突，西雅圖的成功實例則印證統一、即時的因應策略果然奏效：雖然在幕後討論時，地方公共衛生專家與政治人物對於應該如何抗疫看法不一，但出現在大眾眼前時則展現全體一致態度。從實際發展來看，絕大多數民眾也都積極配合。

民主黨籍西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)說：「我們禁不起訊息混淆。」

全美各地政府為了避免疫情擴散，疫情期間發布居家避疫禁令，導致民眾生活大受影響，經濟遭受衝擊。就在其他州長以振興經濟為由放寬防疫 措施的同時，西雅圖經驗則讓世人看到另一種可行之道，華盛頓州在疫情期間失業率大致與全國失業率相當，如果與亞歷桑納州、德州等較早大規模重啟的地方相比，西雅圖失業問題也較不嚴重。

報導指出，公共衛生專家指出，西雅圖防疫成果良好與多層因素有關，其中一項便是當地人口特質，民眾健康情形普遍良好，居住環境則以小家庭為主，許多民眾的工作型態允許遠距上班。

西雅圖東北郊區，人口僅約9萬的柯克蘭市(Kirkland)，一名50歲男性確診患者去年3月初成為全美新冠病毒死亡案例，消息傳出震驚全國。出現全國染疫死亡首例的震撼，讓西雅圖地區民眾對於地方政府頒布的嚴格防疫措施，普遍予以支持。

從氣候條件來看，科學家則說，高濕度可能對於防疫帶來些許幫助，不過西雅圖寒冷、陰天居多的特點，則不見得對防疫有加分作用。

研究人員指出，西雅圖有著龐大的全球衛生研究及慈善組織，當地政府首長願意採納這些團體的建議，當地企業更在疫情出現初期就讓員工在家上班，淨空辦公場所，而西雅圖地區民眾則一再透過實際行動證明，為了維護他人生命，願意忍受日常生活突然出現諸多不便。2020年底，就在確診案例已經於全美主要城市當中排名最低的時候，民調顯示，絕大多數華州居民表示，感恩節假期願意留在家裡不出門。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)說，如果西雅圖模式能複製在其他地方，將有助於讓美國疫情獲得有效控制，但實際上一州又一州卻都太早重啟，當地民眾把衛生專家建議當耳邊風，政治人物及企業領袖所發表的訊息，則與公共衛生專家的意見牴觸。

莫卡達說，西雅圖模式讓人學到許多寶貴經驗，「不幸的是，並沒有很多人願意聽」。