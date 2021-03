紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

華盛頓州西雅圖在一年前,是全美最早爆發新冠疫情的地點,病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

一年前,華盛頓州西雅圖 是全美最早爆發新冠疫情 的地點,病毒在多家養老院間迅速擴散,全國最早通報的19起染疫死亡案例中,絕大多數來自西雅圖。一年後的現在,全美規模最大20個城市都會區的染疫死亡率排行榜,西雅圖地區死亡率是最低的。紐約時報分析,倘若過去一年裡,美國其他地區也循西雅圖模式對抗疫情,全美染疫死亡人數估計可減少30萬例。

紐約時報指出,美國發生疫情這一年間,前總統川普主政的白宮低調處理疫情,其他政治領袖則對應該如何控制疫情意見衝突,西雅圖的成功實例則印證統一、即時的因應策略果然奏效:雖然在幕後討論時,地方公共衛生專家與政治人物對於應該如何抗疫看法不一,但出現在大眾眼前時則展現全體一致態度。從實際發展來看,絕大多數民眾也都積極配合。

民主黨籍西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)說:「我們禁不起訊息混淆。」

全美各地政府為了避免疫情擴散,疫情期間發布居家避疫禁令,導致民眾生活大受影響,經濟遭受衝擊。就在其他州長以振興經濟為由放寬防疫 措施的同時,西雅圖經驗則讓世人看到另一種可行之道,華盛頓州在疫情期間失業率大致與全國失業率相當,如果與亞歷桑納州、德州等較早大規模重啟的地方相比,西雅圖失業問題也較不嚴重。

報導指出,公共衛生專家指出,西雅圖防疫成果良好與多層因素有關,其中一項便是當地人口特質,民眾健康情形普遍良好,居住環境則以小家庭為主,許多民眾的工作型態允許遠距上班。

西雅圖東北郊區,人口僅約9萬的柯克蘭市(Kirkland),一名50歲男性確診患者去年3月初成為全美新冠病毒死亡案例,消息傳出震驚全國。出現全國染疫死亡首例的震撼,讓西雅圖地區民眾對於地方政府頒布的嚴格防疫措施,普遍予以支持。

從氣候條件來看,科學家則說,高濕度可能對於防疫帶來些許幫助,不過西雅圖寒冷、陰天居多的特點,則不見得對防疫有加分作用。

研究人員指出,西雅圖有著龐大的全球衛生研究及慈善組織,當地政府首長願意採納這些團體的建議,當地企業更在疫情出現初期就讓員工在家上班,淨空辦公場所,而西雅圖地區民眾則一再透過實際行動證明,為了維護他人生命,願意忍受日常生活突然出現諸多不便。2020年底,就在確診案例已經於全美主要城市當中排名最低的時候,民調顯示,絕大多數華州居民表示,感恩節假期願意留在家裡不出門。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)說,如果西雅圖模式能複製在其他地方,將有助於讓美國疫情獲得有效控制,但實際上一州又一州卻都太早重啟,當地民眾把衛生專家建議當耳邊風,政治人物及企業領袖所發表的訊息,則與公共衛生專家的意見牴觸。

莫卡達說,西雅圖模式讓人學到許多寶貴經驗,「不幸的是,並沒有很多人願意聽」。