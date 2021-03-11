我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會將向中國買疫苗 提供東京、北京奧運參賽者

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

一年前，華盛頓州西雅圖是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散，全國最早通報的19起染疫死亡案例中，絕大多數來自西雅圖。一年後的現在，全美規模最大20個城市都會區的染疫死亡率排行榜，西雅圖地區死亡率是最低的。紐約時報分析，倘若過去一年裡，美國其他地區也循西雅圖模式對抗疫情，全美染疫死亡人數估計可減少30萬例。

紐約時報指出，美國發生疫情這一年間，前總統川普主政的白宮低調處理疫情，其他政治領袖則對應該如何控制疫情意見衝突，西雅圖的成功實例則印證統一、即時的因應策略果然奏效：雖然在幕後討論時，地方公共衛生專家與政治人物對於應該如何抗疫看法不一，但出現在大眾眼前時則展現全體一致態度。從實際發展來看，絕大多數民眾也都積極配合。

民主黨籍西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)說：「我們禁不起訊息混淆。」

全美各地政府為了避免疫情擴散，疫情期間發布居家避疫禁令，導致民眾生活大受影響，經濟遭受衝擊。就在其他州長以振興經濟為由放寬防疫措施的同時，西雅圖經驗則讓世人看到另一種可行之道，華盛頓州在疫情期間失業率大致與全國失業率相當，如果與亞歷桑納州、德州等較早大規模重啟的地方相比，西雅圖失業問題也較不嚴重。

報導指出，公共衛生專家指出，西雅圖防疫成果良好與多層因素有關，其中一項便是當地人口特質，民眾健康情形普遍良好，居住環境則以小家庭為主，許多民眾的工作型態允許遠距上班。

西雅圖東北郊區，人口僅約9萬的柯克蘭市(Kirkland)，一名50歲男性確診患者去年3月初成為全美新冠病毒死亡案例，消息傳出震驚全國。出現全國染疫死亡首例的震撼，讓西雅圖地區民眾對於地方政府頒布的嚴格防疫措施，普遍予以支持。

從氣候條件來看，科學家則說，高濕度可能對於防疫帶來些許幫助，不過西雅圖寒冷、陰天居多的特點，則不見得對防疫有加分作用。

研究人員指出，西雅圖有著龐大的全球衛生研究及慈善組織，當地政府首長願意採納這些團體的建議，當地企業更在疫情出現初期就讓員工在家上班，淨空辦公場所，而西雅圖地區民眾則一再透過實際行動證明，為了維護他人生命，願意忍受日常生活突然出現諸多不便。2020年底，就在確診案例已經於全美主要城市當中排名最低的時候，民調顯示，絕大多數華州居民表示，感恩節假期願意留在家裡不出門。

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)說，如果西雅圖模式能複製在其他地方，將有助於讓美國疫情獲得有效控制，但實際上一州又一州卻都太早重啟，當地民眾把衛生專家建議當耳邊風，政治人物及企業領袖所發表的訊息，則與公共衛生專家的意見牴觸。

莫卡達說，西雅圖模式讓人學到許多寶貴經驗，「不幸的是，並沒有很多人願意聽」。

西雅圖 疫情 防疫

上一則

戰略對話或各說各話？高層會談屬性美中不同調

下一則

參院外委會通過提名 美準副國務卿主張抗中曾訪台

延伸閱讀

黑白集／防疫停賽雙標 偷懶的藉口

黑白集／防疫停賽雙標 偷懶的藉口
抗疫周年 好萊塢雙湯姆謝醫護

抗疫周年 好萊塢雙湯姆謝醫護
女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師
中國城再傳亞裔女遇襲：他就想打死我們

中國城再傳亞裔女遇襲：他就想打死我們

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

2021-03-09 22:50
丕優研究中心今天發布的一份調查報告指出，近九成美國人視中國為競爭對手而非夥伴。(美聯社)

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

2021-03-04 16:43
拜登愛犬少校近日傳出對白宮維安人員做出攻擊行為。歐新社

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

2021-03-09 07:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯