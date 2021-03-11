貝佐斯承諾十年投入100億美元 對抗氣候變遷

貝佐斯承諾十年內投入100億美元做慈善。(路透)

貝佐斯 地球基金新宣布的執行長9日在推特上說，貝佐斯（Jeff Bezos）承諾10年內將花掉該基金的100億美元做慈善，凸顯貝佐斯讓「快速交付」成為亞馬遜 關鍵服務後，將轉向慈善領域，為對抗氣候變遷 「加速」。

這家電商巨頭創辦人先前重磅宣告，將在今年第3季卸下執行長職務，把注意力集中於其他計畫上，包括旗下貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）等慈善事業。貝佐斯在去年投入100億美元成立貝佐斯地球基金，以對抗氣候變遷，被視為是2020年最大捐款行動。該基金於去年11月捐出第一輪贈款，總金額達7.91億美元。

貝佐斯於9日宣布由斯第爾（Andrew Steer）出掌貝佐斯地球基金會，斯第爾隨後在推特上說「貝佐斯的目標是，從現在到2030年前，也就是聯合國永續發展目標（SDGs）到期前，花掉這筆錢。」

貝佐斯打算在十年內投入100億美元，在慈善界算是積極作為，外界有時會批評慈善家捐款如牛步，根本緩不濟急。

貝佐斯自1995年創辦亞馬遜後，將一家線上書店發展成全球零售和物流巨擘，旗下員工逾130萬人，同時有實體店和運輸貨車隊、串流影音服務、支援中情局的雲端業務，他也因此躋身全球最富有的人之列。

「訂出捐款期限」策略已愈來愈受慈善家歡迎。裸捐到幾近破產的費尼（Chuck Feeney），可能是「生前捐獻」信念的最著名例子。

這位機場免稅商店集團Duty Free Shoppers（DFS）聯合創始人，2002年宣布將透過名下基金會在四年內捐光所有的錢，並於去年達成目標而關閉基金會。