我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美24.4%成人已接種疫苗 加州破361萬確診

選委會擴大擴權！中國人大改香港選制決定共9條

沒有川普！美4前總統同台拍廣告 籲民眾快去打疫苗

編譯徐榆涵／即時報導
美國公益廣告協會邀請四位前總統及其夫人錄製兩則鼓勵美國人接種疫苗的廣告。圖為美前總統歐巴馬。(取材自YouTube)
美國公益廣告協會邀請四位前總統及其夫人錄製兩則鼓勵美國人接種疫苗的廣告。圖為美前總統歐巴馬。(取材自YouTube)

美國前總統卡特、柯林頓、小布希和歐巴馬夫婦11日現身在兩則公共服務宣導廣告中，鼓勵美國民眾接種新冠肺炎疫苗

美國公益廣告協會（Ad Council）邀請四位前總統及其夫人錄製兩則疫苗宣導廣告，一則長約1分鐘，有四對前總統伉儷接種疫苗的畫面; 另一則影片長約30秒，為柯林頓、小布希和歐巴馬站在一起，輪流呼籲美國人趕緊去打疫苗。

來源：Ad Council頻道

在長約1分鐘的那則影片中，小布希率先透過旁白配音說，「美國數百萬人現在都能得到新冠肺炎疫苗，而很快地，美國所有人都能得到疫苗」; 接著歐巴馬出現在畫面中並表示，疫苗代表「希望」，疫苗將會保護你和你愛的人免於這種危險又致命的疾病。

然後畫面跳到前總統們依序闡述他們在疫情間錯過什麼以及為何要接種疫苗。克林頓說，他想「回到工作崗位」並「能四處跑」; 歐巴馬說， 他想念他的岳母，想要抱抱她，並在她生日那天看看她; 小布希則說，他非常期待參加德州遊騎兵新球場的開幕日; 卡特沒有在鏡頭前說話，但他說自己正在接種疫苗，因為希望這場疫情盡快結束。

在另一則長約30秒的影片中，歐巴馬、小布希及柯林頓一同站在阿靈頓國家公墓紀念圓形劇場，輪流呼籲美國人施打疫苗。歐巴馬在影片最後說，「這是結束大流行並使我們國家前進的第一步。由你來決定」。

值得注意的是，甫卸任的前總統川普未參與此次的廣告拍攝。

疫苗 小布希 美國

上一則

國際婦女勇氣獎頒獎禮 第一夫人吉兒刻意撞衫「致敬」梅根？

延伸閱讀

拜登放寬移民庇護 墨國憂難民潮、幫派橫行

拜登放寬移民庇護 墨國憂難民潮、幫派橫行
疫情下「得知什麼叫做幸福」 米雪兒準備退休

疫情下「得知什麼叫做幸福」 米雪兒準備退休
拜登放寬移民庇護 墨西哥憂難民潮、幫派

拜登放寬移民庇護 墨西哥憂難民潮、幫派
葛理漢談川普：讓共和黨更強大 也可能毀了它

葛理漢談川普：讓共和黨更強大 也可能毀了它

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

2021-03-09 22:50
德州州長艾伯特宣布「全面開放德州」，長期在德州醫院加護病房照顧染疫患者的護士布瑞特妮‧斯瑪特說，醫護人員本已看到隧道盡頭的曙光，但州長的宣布將那光給「滅了」。(截圖自CBS電視畫面)

德州取消口罩令 護士崩潰：州長滅了疫情曙光

2021-03-03 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？