沒有川普！美4前總統同台拍廣告 籲民眾快去打疫苗

美國公益廣告協會邀請四位前總統及其夫人錄製兩則鼓勵美國人接種疫苗的廣告。圖為美前總統歐巴馬。(取材自YouTube)

美國 前總統卡特、柯林頓、小布希 和歐巴馬夫婦11日現身在兩則公共服務宣導廣告中，鼓勵美國民眾接種新冠肺炎疫苗 。

美國公益廣告協會（Ad Council）邀請四位前總統及其夫人錄製兩則疫苗宣導廣告，一則長約1分鐘，有四對前總統伉儷接種疫苗的畫面; 另一則影片長約30秒，為柯林頓、小布希和歐巴馬站在一起，輪流呼籲美國人趕緊去打疫苗。

來源：Ad Council頻道

在長約1分鐘的那則影片中，小布希率先透過旁白配音說，「美國數百萬人現在都能得到新冠肺炎疫苗，而很快地，美國所有人都能得到疫苗」; 接著歐巴馬出現在畫面中並表示，疫苗代表「希望」，疫苗將會保護你和你愛的人免於這種危險又致命的疾病。

然後畫面跳到前總統們依序闡述他們在疫情間錯過什麼以及為何要接種疫苗。克林頓說，他想「回到工作崗位」並「能四處跑」; 歐巴馬說， 他想念他的岳母，想要抱抱她，並在她生日那天看看她; 小布希則說，他非常期待參加德州遊騎兵新球場的開幕日; 卡特沒有在鏡頭前說話，但他說自己正在接種疫苗，因為希望這場疫情盡快結束。

在另一則長約30秒的影片中，歐巴馬、小布希及柯林頓一同站在阿靈頓國家公墓紀念圓形劇場，輪流呼籲美國人施打疫苗。歐巴馬在影片最後說，「這是結束大流行並使我們國家前進的第一步。由你來決定」。

值得注意的是，甫卸任的前總統川普未參與此次的廣告拍攝。