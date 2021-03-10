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新冠周年 華人難忘遭辱「他們身上帶有那種病毒」

「Now 」和「Not」1字之差 趙婷「辱華」是誤解？

疫情一年後 4成美國人仍感受收入銳減痛苦

編譯陳韻涵／綜合10日電
新冠疫情爆發一年後，許多美國人仍經濟困頓。圖為堪薩斯城居民Logan DeWitt因為妻子失業，靠他一人的薪水還要撫養九個月大嬰兒而發愁。(美聯社)
新冠疫情爆發一年後，許多美國人仍經濟困頓。圖為堪薩斯城居民Logan DeWitt因為妻子失業，靠他一人的薪水還要撫養九個月大嬰兒而發愁。(美聯社)

在全球超過110個國家出現新冠肺炎病例後，世界衛生組織去年3月11日正式宣告新冠肺炎成為流行性疾病；美聯社與公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)在疫情滿周年之際公布的民調顯示，疫情肆虐一年來，經濟復甦並不均衡，約40%的美國受訪者仍感受得到失業或收入銳減影響經濟的痛楚。

這項民調為疫情影響美國人的生活現況提供了進一步證據，至少在財務方面慘兮兮，但此結果大多因為受訪者的工作類型及收入受疫情影響的程度而異；其中又以非裔和拉丁裔，以及年輕人受影響最大，部分人甚至經歷成年之後第二次的重大經濟危機。

傑克遜學院(Jackson College)的20歲非裔大學生泰勒(Kennard Taylor)說：「我們本來就處境艱困，疫情又將我們推落深淵。」

泰勒在疫情伊始首周便失去校園自助餐服務生的工作，難以邊應付學業邊支付房租和車貸，只好搬回家和家人同住。

民調顯示，半數美國人在疫情期間至少經歷一次損失，25%受訪著的家人被資遣，31%受訪者的上班時數減少；整體而言，44%的人說家裡有人因疫情而收入減少，且可能衝擊家庭財務。

民調結果反映近期經濟數據；勞工部數據顯示，約74萬5000人在2月22當周申請失業補助，且有約1800萬人仍失業。

30%的美國人說目前家庭收入較疫情剛開始時少，16%的人說更高，53%的人說沒變。

民調反映部分經濟學者所稱的「K型復甦」(K-shaped recovery)，即美國人的財富分散。

白領階級能夠在疫情衝擊下改為居家上班，但娛樂、餐飲及旅遊業受創嚴重；相較之下，窮人相比富人更難脫離經濟泥淖，而非裔和拉丁裔社區的處境也比白人艱困。

30歲的政府職員德威特(Logan DeWitt)得以遠距上班，但他擔任幼保員的妻子則失業數月，夫妻經濟頓時陷入困境，加上他們第一個孩子在疫情之初出生，讓家庭經濟雪上加霜。

德威特說：「我們本來打算買房，現在只好打消念頭，只能先買車，還得支付伙食和生活費。」

另有約10%受訪者表示，上月繳不出房租；整體而言，約25%的人付不出上個月的至少一張帳單。

38%的西語裔和29%的非裔去年某個時刻面臨資遣，而有同樣處境的白人僅21%。

AP-NORC這項調查於上月25日到3月1日抽樣訪查美國1434名成人，誤差為正負3.4個百分點。

疫情 美國 民調

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