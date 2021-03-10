第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

網友認為，第一夫人吉兒．拜登(左，Getty Images)8日在國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮上穿著淺綠色檸檬印花洋裝，是向英國哈利王子的妻子梅根(右，取材自YouTube)致敬。

第一夫人吉兒．拜登 (Jill Biden)8日有沒有在國務院國際婦女勇氣獎(International Women of Courage Award)頒獎典禮上「趁機」向英國哈利 王子的妻子梅根 ．馬克爾(Meghan Markle)致敬？社群媒體近日為此熱議，網友們的答案顯然是肯定的！

檸檬印花洋裝 同個品牌

許多眼尖網友指出，69歲的吉兒在婦女節當天國際婦女勇氣獎頒獎典禮演講時穿的淺綠色檸檬印花洋裝，和梅根2月出席音樂串流平台Spotify Stream On活動所穿的無袖檸檬印花洋裝非常類似，兩者都是奧斯卡·德拉倫塔(Oscar de la Renta)品牌2021年春夏系列。

吉兒的頒獎典禮發表演說，正是哈利王子與梅根接受脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪次日；梅根在專訪中驚爆她與哈利退出英國王室的種種，其中包括王室生活對她心理健康造成的折磨和影響。儘管吉兒演說並未談到梅根，但網友堅信吉兒透過服裝時尚「微妙表態」。

有人推文表示，「我相信吉兒穿這件德拉倫塔是在聲援梅根。」還有人寫道：「吉兒穿這件德拉倫塔出席活動，梅根上個月也穿類似的連身裙。我不相信這是巧合。」

婦女勇氣獎頒獎禮 微妙表態

吉兒8日在國務院第15屆國際婦女勇氣獎頒獎典禮上表揚全球21名女性受獎人，指她們的「無畏」提醒地球上每個人都彼此相連，「正義必須人人享有。妳們的奮鬥正是我們的奮鬥，妳們的勇氣使我們一次又一次團結在一起。」

這21名受獎人出自全球15個國家，其中7名阿富汗女性已過世是被追悼，其餘14人仍在世，分別來自白俄羅斯、喀麥隆、中國、哥倫比亞、剛果民主共和國、瓜地馬拉、伊朗、緬甸、尼泊爾、索馬利亞、西班牙、斯里蘭卡、土耳其和委內瑞拉。

吉兒說：「這些女性做出的刻意決定，是為了糾正過去的錯誤，好為人人建立更光明未來。我們大可以將她們視為神話般的英雄或天使。還有什麼可以解釋這樣堅韌且無所畏懼的行為？」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日在白宮記者會上，曾讚揚梅根公開談論她面臨的心理健康掙扎。莎奇在媒體問到拜登政府對歐普拉專訪哈利與梅根有何評論時答道，「我們許多人顯然都看了這段專訪。任何人站出來談論自己的心理健康掙扎，講述自己的個人故事，都需要勇氣。這當然是拜登總統所相信的事。」