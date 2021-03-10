16歲以上州民皆可打疫苗 阿拉斯加首開全美先例

讓全州成年民眾皆可施打新冠疫苗，阿拉斯加州拔得頭籌。圖為共和黨籍阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)。美聯社

讓全州成年民眾皆可施打新冠疫苗 ，阿拉斯加州 拔得頭籌。共和黨籍阿拉斯加州州長鄧利維(Mike Dunleavy)9日晚間宣布，任何屆滿16歲的州民若有意願，即刻起都可施打。只要居住在阿拉斯加州或在當地工作，就符合資格。

鄧利維9日在推特聲明指出：「即刻起，阿拉斯加州將成為允許所有16歲以上民眾施打疫苗的全美第一州。」他表示：「對於我們克服疫情的努力來說，這是向前邁進的重要一步。」

今年2月底，鄧利維辦公室宣布，59歲的鄧利維確診感染新冠病毒，症狀輕微，在位於安克拉治(Anchorage)北邊的沃斯拉(Wasilla)家中隔離，遠距上班。

根據美國 食品及藥物管理局(FDA)緊急授權使用輝瑞(Pfizer)疫苗規定，可以接種疫苗的最低年齡為16歲。莫德納(Moderna)疫苗與嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，則可讓18歲以上民眾施打。

截至目前為止，全美各州大多仍在分批為民眾提供疫苗的階段，從最初提供給位於抗疫第一線的醫護人員、先遣急救員，陸續擴大到老年人、患有潛伏病因民眾，以及必要行業員工、公私立學校教師等。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，以每10萬人口完成疫苗施打情形來看，阿拉斯加州是全美疫苗施打最普遍的州，每10萬州民當中就有4萬1376人已打疫苗。其他各州當中，只有新墨西哥州每10萬人口超過4萬人完成疫苗接種。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)疫情追蹤統計，美國出現新冠疫情以來，阿拉斯加州累計確診案例只有將近6萬例，在全美各州當中排名第46名。

另外，阿拉斯加州全州染疫死亡案例累計有291例，其中出現在今年2月1日過後的僅38例。全美各州當中，只有佛蒙特州染疫死亡案例比阿拉斯加州少。