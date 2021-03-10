專訪毀了愛德華甘迺迪總統夢 93歲CBS名記者馬德辭世

美國哥倫比亞廣播公司新聞網老牌記者馬德9日辭世，享耆壽93歲。（美聯社）

美國哥倫比亞廣播公司新聞網老牌記者馬德9日辭世，享耆壽93歲。他曾在訪談中詢問前聯邦參議員 愛德華．甘迺迪為何想當總統，被認為是導致愛德華逐鹿白宮夢碎的原因之一。

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）聲明，馬德（Roger Mudd）是因腎衰竭併發症，在維吉尼亞州的家中辭世。

路透社報導，馬德在哥倫比亞廣播公司跑政治與全國新聞線20載，之後轉戰國家廣播公司新聞網（NBC News）、公共電視網（PBS）與歷史頻道（History Channel）。

馬德在1960至70年代多次報導家鄉華府的重大新聞，包括1964年民權法案（Civil Rights Act）通過、1968年民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遇刺事件後續、水門案（Watergate）、1974年前總統尼克森（Richard Nixon）辭職等。

但馬德最為人所知的新聞成果，是1979年與愛德華．甘迺迪（Edward Kennedy）的訪談。時任麻薩諸塞州聯邦參議員的愛德華正準備宣布參加1980年總統大選民主黨 黨內初選，要挑戰爭取連任的同黨同志卡特（Jimmy Carter）。

愛德華身為赫赫有名的甘迺迪家族成員，受訪時卻顯得放不開、沒信心，馬德一個再簡單不過的問題「你為什麼想當總統」，竟讓愛德華不知所措，不知如何作答。

愛德華結結巴巴的回應，後來被認為是毀了他總統夢的重要關鍵。卡特在民主黨黨內初選勝出，但最後在大選中敗給共和黨籍的雷根（Ronald Reagan）。

1968年，愛德華胞兄羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）投入總統大選，馬德在競選期間也多有報導。羅勃．甘迺迪當年贏得民主黨黨內初選後，6月5日遇刺身亡，馬德是他生前最後幾個訪問他的記者之一。